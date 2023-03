Horóscopo de hoy 9 de marzo para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): ¿Trabajo en equipo y cooperación? ¿O ir solo? La respuesta a esta pregunta puede ser diferente para cada ocasión. No dejes que nadie más haga esto por ti. Si estás enamorado, hablar directamente desde el corazón es repentinamente más fácil y rápido. ¿Soltero? Tal vez vuelva a ponerse en contacto un tierno Piscis.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): El lado práctico del trabajo es tu habilidad zodiacal clave, pero hoy te atreves a soñar. Puede haber prospectos vinculados a la televisión o al cine. Un viaje solo puede comenzar cuando das el primer paso, y puedes hacerlo ahora. El sol ilumina una amistad que está lista para profundizarse.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Las personas que te rodean tratan de disuadirte de un vínculo súper romántico, por la mejor de las razones. Pero debes confiar en tu juicio hoy, ya que es nítido pero también sensible. Júpiter reúne a viejos amigos, quizás por una razón valiosa. Y tomar la decisión de dejar ir las críticas del pasado puede abrir un futuro cálido.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Tus ambiciones de tener una familia o un hogar propio están cobrando velocidad y puedes superar cualquier desafío que se te presente. Un estilo de vida que te encuentre viviendo y trabajando en el mismo espacio de estudio puede ser parte de tu futuro. El amor está listo para llegar alto, así que establece tus propios estándares y apégate a ellos.

Publicidad

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Puede ser el más rutinario de los viajes el que te lleve hacia tu alma gemela, y es posible que no te des cuenta de esto de inmediato. Pero la calidez emocional es algo maravilloso para saborear, así que no te apresures. Si estás enamorado, recuerda que aprender del otro no debería ser un proceso unilateral.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Una luna de reforzar lo que más te importa hace de este un día para afinar ambiciones. Las ideas más pequeñas pueden tener el mayor peso, una vez que las consideres detenidamente. Tienes el tranquilo núcleo de Saturno para dirigir a un grupo personal o profesional en la dirección que elijas.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Tu luna personal te brinda los movimientos prácticos para impulsar una decisión. Este es el día para completar solicitudes o consultas. Haces las preguntas correctas y sabes cómo manejar las respuestas. El amor consiste en una unión cálida, e ignorar las cosas pequeñas hace que se cierre una gran discusión.

Publicidad

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Los sentimientos que tal vez no puedas expresar con palabras están fluyendo a través de tu vida y enriqueciéndote en muchos niveles. Si estás enamorado, el lenguaje corporal puede decir mucho, y un simple abrazo puede ser el comienzo. Si eres soltero, te resistes a una atracción que, la verdad, podría complicarse.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Cuando los amigos combinan fechas e ideas, los resultados pueden no ser instantáneos, pero pueden ser mejores si se espera. Un lazo de amor lento puede llegar por sorpresa. Si estás en una relación, Venus presiona por más romance con gestos cariñosos que valen mucho más que los regalos caros.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Las ambiciones familiares pueden sentirse lejanas, pero hoy pueden acercarse. La clave es dejar ir los planes que en el fondo sabes que no son los adecuados. Tus sueños son los sueños correctos en este caso. Saturno fomenta una fuente de información por goteo en el amor, en lugar de dejar que todo salga a la vez.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Con el sol y la luna en paralelo, puedes equilibrar varias estrategias para manejar el efectivo y encontrar nuevas formas de actualizar las deudas o las listas de deseos. Asesorar a otros sobre el dinero también puede ser parte de tu futuro. En cuanto al amor, en lugar de repensar las palabras una y otra vez, dígalas tal y como son.

Publicidad

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Tal vez sientas la presión de cambiar tu punto de vista sobre uno o más temas, pero hoy los planetas te instan a mantenerte firme. Sé fiel a lo que crees. Dedicar tiempo en lugar de dinero a tu familia puede sacar una gran armonía en tu vida, además de la capacidad de influir en los demás.