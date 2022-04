La paso de Sol en la casa de Tauro favorece los negocios y los planes a futuro, mientras que Marte en Piscis favorece la intuición. Entre tanto, la Luna en Acuario este fin de semana despierta las relaciones sociales. Todo en el horóscopo.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Dejas atrás sucesos negativos y es hora de emprender nuevamente el vuelo, todo vuelve a su lugar y se superan momentos difíciles que han generado emociones tristes. Tienes de tu parte al destino. En la calma y la pausa hallarás fuerzas para retomar la acción. No te dejes ganar por la ansiedad. Agua de toronjil ayudará a equilibrarte. En el amor, no es momento propicio para nuevas uniones si acaso hubo fracasos recientes.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Es momento de poner calma en tu vida, quizás de buscar serenidad en el aislamiento para tranquilizar el ajetreo de situaciones que rondan tu mente desde hace algún tiempo. Cuídate de las decisiones repentinas, procura no actuar con celeridad frente a asuntos que requiere reflexión profunda. En el amor, es posible poner fin a conflictos, actúa con moderación y rescata lo esencial.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Se tiende a creer que la derrota es un final, pero generalmente las crisis marcan la transición a situaciones diferentes que nos traen cambios beneficiosos. No sientas que la suerte se ha ido, es todo lo contrario. Vienen tiempos de renovación en áreas sustanciales de la vida. No decaígas, sigue fuerte en tu empeño. Todo irá mejor. En el amor, es probable que tengas la oportunidad de iniciar una relación que quizás no encaje en tus parámetros.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Viene un golpe de fortuna, prepárate. Esto, gracias a tu combatividad y a tu persistencia, sumado a algo de suerte. No obstante, esta situación podría generar algunas tensiones en tu entorno, la cual deberás resolver con una buena cuota de sacrificio. Identifica quiénes están contigo solo por interés. En el amor, si no tienes pareja, es posible que tengas muy cerca un alma gemela a la que no has podido acercarte por distintos motivos. Decídete.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Hay alegría y gozo en tu vida, has ganado en varios aspectos y los problemas se han resuelto con incontables ganancias. Debes insistir en tus ideales con honestidad y justicia. Reconoce tus alcances y actúa en consecuencias, comprende que hay situaciones en las que no tienen injerencia y no deberían afectarte en lo personal. En el amor, es posible que atravieses dificultades con tu pareja, de tu inteligencia dependerá que no termine el idilio.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ En medio de la tormenta, habrá calma. Aprovecha para alimentar tu espíritu y asumir actitudes constructivas más allá del día a día. En lo laboral, hay grandes posibilidades de encontrar un aliado importante. Actúa con inteligencia, pero también con sinceridad. En el amor, habrás superado situaciónes complejas, prevalece la unión en medio de las pruebas. Es un buen momento para entegarte a la pasión.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Después de la tormenta viene la calma, habrás ganado varias pruebas, pero ten cuidado de no dejarte llevar por el orgullo ni la soberbia. Es momento de conservar la humildad. Es posible que hayas debido renunciar a situaciones, personas o cosas, puede ser duro, pero tendrás que sostener la coherencia para que la energía sigua fluyendo. En el amor, podría haber tentaciones, conduce tus emociones con cuidado.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Se perfila una oportunidad laboral con condiciones afines a tu vida que debes tomar al vuelo. Con esto se cerrará un círculo difícil que llegaste a pensar que no tendría fin debido a lo tortuoso. Ten confianza, estás al otro lado. Es momento de retomar la cotidianidad. Encontrarás todo el apoyo y estabilidad en tu entorno y seres queridos. En el amor, todo marchará sobre ruedas. Encontraste plenitud, no lo arruines con inseguridades.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Es posible que seas testigo de injusticias o situaciones de inequidad. Si está a tu alcance, obra con sabiduría; si no, ten paciencia y espera, que la compensación natural de la vida tomará cartas en ese asunto. Puede que hayas sentido aislamiento recientemente, pero simplemente las cosas se están ordenando con tranquilidad. Todo está a punto de cambiar, dispón tu espiritualidad. En el amor, es posible que recibas desconfianza de tu pareja, actúa con cautela y entereza.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Encuentros inesperados con contrarios pondrán a prueba tu tolerancia y sabiduría. Saca partido de la situación entendiendo que los polos opuestos se atraen. Cada ser humano es un Universo, aprende con humildad. Podrías recibir una visita que sacará tu don de la hospitalidad. En el amor, podrás tener dificultades por la falta de madurez de tu pareja o también por la tuya. Cabeza fría y corazón apasionado.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Actúa con humildad, evita la arrogancia y sacarás el mejor partido de tus triunfos. Es muy probable que tengas que encarar una nueva batalla en el plano laboral o intelectual. Aprovisiónate de recursos y elementos que te permitan concretar tus metas. Tiempo de reflexión y de autoanálisis. Es muy posible que conozcas en estos días una persona que se convertirá en una guía. En el amor, entrégate sin medida.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Hay esperanza, los problemas no son lo suficientemente grandes como para no resolverse con una buena dosis de pragmatismo. En tus seres queridos y en tu interior hallarás el valor que te permitirán superar los obstáculos y peligros. Gasta con cautela en medio de las dificultades económicas, ten en cuenta la posibilidad de imprevistos. En el amor, actúa con cariño, pero también con paso firme, hay posibilidad de rupturas.

