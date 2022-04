Horóscopo de hoy: domingo 3 de abril, conozca las predicciones

El inicio de la temporada de eclipses promete algunos sobresaltos en el zodiaco , pero con resoluciones rápidas. Finalmente, todo encajará tal y como debe en los lugares indicados.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Tómate una pausa, evita los cálculos matemáticos y ríndete a la emotividad. Rompe las barreras de la conveniencia y ten presente que lo que puede parecer una derrota en realidad puede abrir puertas inmensas. Deja atrás el orgullo, reconoce si has fallado y acércate a tus incondicionales. Busca la claridad para guiar tus acciones, sé transparente para evitar malos entendidos. Podrás sufrir algo de incomprensión de momento, pero tu justa causa prevalecerá.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Encontrarás la felicidad en lugares inesperados, pero primero debes elegir tus límites, piensa en el sentido de tu vida y ten la valentía para crear momentos satisfactorios. No temas al qué dirán, vive el momento. Es un momento de oportunidad para deja de intentar ser feliz y lograrlo. Degusta con alegría cada uno de los instantes de tu existencia. Aférrate a la vida con todas las fuerzas. En lo económico, actúa con previsión, pero no actúes con tacañería. Ten confianza en el futuro.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ La sensibilidad puede estar en punto muy alto. La recomendación más importante es no prestar atención a los rumores. No dejes que las malas intenciones de otros perjudiquen tu camino. Podrías vivir algo de fatiga, es hora de tomarte un reposo para acumular fuerzas. Conéctate con tu voz interior para esclarecer las acciones que permitan tu bienestar. No cambies tu esencia, actúa con bondad. En el amor, recibirás el afecto sincero de tu pareja.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Un nuevo ciclo de la Luna llega para destrabar algunas situaciones que parecían insolucionables. No te aferres al pasado, evita la predisposición para no repetir errores. Las situaciones anteriores no deben paralizarte. Ten en cuenta que la mayor parte de los recuerdos que habitan en tu mente no reflejan necesariamente la realidad de lo vivido. Convienen las caminatas tempranas. Recibirás un reconocimiento merecido, pero no permitas que esto te haga creer que todo está cumplido, síguete esforzando.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Empieza a clarear y la tormenta se disipa. Lentamente vas retomando el optimismo y eres consciente de tus actos, algunos de los cuales no fuiste totalmente consciente por situaciones desesperadas. Perdona y perdónate. Canaliza, tómate un tiempo para salir de la rutina y dedica tiempo para ti y los tuyos. Viene un golpe de suerte que esperas, sé generoso para compartir con quienes lo merecen. Actúa con compasión, no olvides que hay seres desafortunados. Las pasiones amorosas están favorecidas.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ La vida te pide flexibilidad, atiende su llamado. Vives una etapa de aprendizaje que debes cumplir para fines más altos en el largo plazo. Retráctate donde debes y afinca tus creencias donde lo valga. Detecta las envidias y convierte en aliados a tus enemigos. Necesitas apoyo para próximas batallas. Acumula energía. El amor te desborda con todas tus fuerzas y se convierte en un refugio.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Tu delicadeza y tacto se está viendo a prueba, puesto que acumulas una larga serie de provocaciones que pueden ponerte al borde de una explosión de sentimientos y reacciones. Debes actuar con mucha inteligencia para no colapsar con todo a tu alrededor. La espiritualidad está favorecida, orienta tus objetivos a través de la introspección. En el amor, los momentos de serenidad podrían verse sobresaltadas por situaciones externas a tu pareja. La energía sexual se desborda, canaliza la ansiedad.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Evita la dureza, libérate de las formas estrictas para abrazar la alegría. Situaciones de tensión en el plano laboral se superarán a lo largo de la semana. Evita sacrificar tus ideales por conveniencia. La economía fluirá satisfactoriamente, pero destina con cautela ante posibles imprevistos. El amor de la familia te ayudará a consolidar totalmente la estabilidad. Tómate tiempo para agradecer al destino. Usa tus brazos para abrazar contra el pecho a quienes lo merecen. La vida te premia.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Te incomodan los límites que a lo largo de un tiempo han subyugado y cohibido tu felicidad. Esta semana podrás romper varios nudos y avanzar en el camino hacia la satisfacción. Ruidos a tu alrededor se disipan. Necesitarás decisión, valentía e inteligencia para lograr tus metas y liberarte. Canaliza la sensación de poder que te embarga, que la iluminación no te deje ciego. Prudencia y tacto, ponte en los zapatos de los demás para obrar con inteligencia.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Es posible que se presenten algunos altibajos, pero no pierdas el equilibrio. Mantente estable sin naufragar, aférrate a la racionalidad. Tu paciencia será puesta a prueba. Las relaciones humanas estarán favorecidas en los próximos días, así como las conexiones orientadas a negocios. Revisa tus emociones y toma decisiones con ecuanimidad, dejando a un lado las pasiones. Tendrás momentos elevados en el amor, sabrás que no estás solo.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ La ansiedad se convierte en una amenaza, pero la fortaleza mental es tu aliada. A lo largo de las pruebas de la última temporada, tu alma se han forjado a fuego, por lo que tu tenacidad es mayor. Avanza con tranquilidad, pero sé consciente de la necesidad de soltar varias cargas injustas que te han impuesto. Ten confianza, sigue viviendo con entusiasmo. Es momento de ayudar a otros, recuerda tu experiencia. Pide iluminación para que tus palabras sean acertadas y logres transmitir tu experiencia con éxito.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Maniobra las penas, ten fuerza para poner fin a situaciones que no mereces. Son tiempos de decisiones importantes que pueden tener grandes implicaciones a futuro. Evalúa las ventajas y desventajas, pero permite que el amor propio se imponga. Muchos quedarán sorprendidos por tu decisión y quizás acudan con consejos, pero ahora más que siempre, deberás oír tu propio corazón. Agua de toronjil te ayudará a contener los nervios. Las transformaciones son necesarias, no temas. Pon punto final al malestar, deja que la cascada de la vida y la alegría te eleve. Ser feliz está en tus manos.

