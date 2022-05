Horóscopo de hoy: martes 10 de mayo, conozca las predicciones de Luna creciente

Seguimos bajo los mandatos de Tauro con una anergía más estable que viene directamente de la influencia del elemento tierra que tiene este signo. A continuación hablaremos de las predicciones generales para este día.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈Algunas señales en el campo financiero parecerán alentadoras. Tu buen desempeño en el trabajo podría llevarte a un nivel salarial más alto. Una dolencia que te ha estado preocupando durante mucho podría agravarse si no acudes cuanto antes a tu médico. Es probable que su mal humor ofenda a alguien cercano a tu familia. Tauro

(abril 21 - mayo 20)

♉Si te pagan por comisión es probable que ganes más dinero esta semana. Se prevé un buen día a medida que se abran oportunidades prometedoras para aquellos taurinos que desean cambiar de trabajo. Una cuestión de propiedad se resolverá amistosamente sin tener que recurrir a procedimientos legales.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Los subordinados podrían causarte problemas innecesarios en el trabajo. Es probable que el consejo de alguien en un tema de salud haga maravillas por ti. Tu hogar será un lugar feliz para estar en el que se intercambie amor y afecto entre tu familia o quienes viven contigo. El éxito está escrito en negrita respecto a cualquier iniciativa académica que tomes.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋La estabilidad financiera está asegurada gracias a inversiones que realizaste hace tiempo y hasta hace poco comenzaron a dar fruto. Por otra parte el mal humor de un superior puede tomarte desprevenido, calma, no permitas que su actitud empañe tu tranquilidad. Es necesario un tiempo de conexión social. Ya ha pasado bastante tiempo sin que interactúes con personas nuevas y lo necesitas.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Económicamente las cosas se ven brillantes ya que el dinero proviene de varias fuentes. Encontrarás opciones en el trabajo para despejar asuntos pendientes. No descartes organizar algo en casa, sentirte como anfitrión te lleva a tu brillo original. Es posible que una persona que te te gusta aparezca esta semana para demostrate su interés recíproco.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Descubrirás otras vías de ingresos y eso mejorará tu ánimo. Hoy tus habilidades de gestión de personal ayudarán a resolver un problema complicado que involucra a varios empleados. Si has tenido dolencias te sentirás mejor durante estos días. Se espera alguna celebración que te mantendrá muy entretenido. Por otra parte tendrás una popularidad inesperada dutrante los próximos días. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎Es un momento ideal para comenzar algo nuevo respecto a lo profesional. Por otra parte, los astros no muestran problemas en las finanzas. Es probable que haya cambios en el hogar solicitados por otros miembros de tu familia. Estarás animado y tranquilo pese a posibles malentendidos en tu relación de pareja.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Tu programa de reducción de costos está dando frutos y lo notarás en tus reservas de ahorro. Obtendrás el beneficio de la duda en un percance que tendrás en el trabajo, así que no cambies tu versión de los hechos y todo saldrá a flote. Tus intentos de hacerte conocido socialmente serán productivos y te llevarán a un éxito momentáneo.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Hacer ejercicio regularmente y comer bien es tu mantra para mantenerte en forma. Respecto a tus finanzas, el horizonte se ilumina. Es probable que una reunión familiar resulte agradable y te ayude a participar más socialmente. No subestimes una posible oportunidad académica que se te dará proximamente.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑La carga de un préstamo se quitará de tus hombros. Es probable que una nueva línea de tratamiento para una vieja dolencia haga maravillas. Tus parientes te invitarán a su casa para comer, no digas que no ya que te has mostrado alejado de ellos. Deja las preocupaciones respecto a lo económico y toma acción.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Estarás mucho más inclinado a deshacerte de los malos hábitos con el objetivo de mejorar tu estado de salud. Las cosas salen bien en tu trabajo a medida que impresionas a todos a través de tu talento. Surgirá una probabilidad de iniciar una empresa que resulte rentable a largo plazo. Este es un excelente momento para planear una salida familiar.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓En los últimos días has notado que te estás más abierto a escuchar tu cuerpo y por consecuente mejorará tu salud. Un colega en el que confías te ayudará a superar un problema en el área laboral. La vida familiar por otra parte, será más satisfactoria principalmente debido a tu cambio de actitud. Atención: una sorpresa a nivel económico llegará a tu vida.