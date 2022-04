La influencia de Mercurio en Géminis da paso a un tiempo en que la comunicación y las relaciones estarán favorecidas. Entre tanto, la Luna en la primera casa genera una profunda energía que otorga bienestar a la mayoría de los signos.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Superadas las dificultades has retomado el vuelo, pero es necesario sanar algunas heridas producto de la desconfianza y el egoísmo. Es necesario recobrar la lealtad en ti mismo. El orden de la vida vuelve a encajar y encaras un camino que te llevará a tu destino. Es momento de perdonar y seguir hacia adelante. En el amor, es mejor ir con cautela. Deja que las cosas pasen, no te aceleres.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Tu sabiduría te ayudará a capitalizar la experiencia que te ha dejado el toparte con algunos obstáculos que parecían imposibles de superar. Es probable que te encuentres con una persona con la que en el pasado tuviste diferencias, pero ahora podría convertirse en un aliado. No prestes atención a los chismes ni murmuraciones. En el amor, podrían darse malentendidos, actúa con prudencia.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Atraviesas un momento de bienestar, pero debes teneri cuidado por una situación que tiene tiempo sin resolverse y en la que debes tomar cartas de manera inmediata, de lo contrario todo podría venirse abajo. No pierdas la serenidad y estudia con cuidado la acción que vas a tomar. Un objeto que creías perdido podría regresar a ti de manera inesperada. En el amor, hay paz y florecimiento.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Ante la posibilidad de conflictos que no has buscado, es posible que necesites la ayuda de una persona que favorezca el diálogo. Evita la confrontación, aunque la razón esté de tu parte, no te desgastes. Saldrás avante, pero el bienestar será transitorio y necesitarás más adelante buscar soluciones de fondo. En el amor, todo marcha viento en popa, pero es posible que tengas noticias de una relación anterior que te cause inquietud.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ El tiempo pasa rápidamente y tu perserverancia ha permitido que consolides metas importantes en este tiempo. Tu personalidad fuerte es el sello de tu suerte. Evita la confusión por comentarios motivados por la envidia y no pierdas la humildad. Mantén relaciones amables y procura no llamar la atención de quienes no te estiman. En el amor, te aprovisionarás de cariño y sensibilidad con tu pareja. La pasión está favorecida.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Da pasos en firme y de esta manera evitarás caer en las trampas de la inmadurez, asesórate en caso de necesitar tomar decisiones difíciles y trascendentes. Una sola consulta bastará. Ten calma con quienes a tu alrededor actúan con oportunismo, ignorancia e intolerancia. Evita la dureza. Las relaciones en el hogar retoman la calma si ha habido conflictos recientes. En el amor, podrías dar el gran paso al matrimonio.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Son momentos de importantes cambios y se exige que actúes con fuerza para superar posibles escenarios caóticos. Es necesario tomar la iniciativa para revertir efectos negativos de situaciones externas. No debes vacilar, toma al toro por los cuernos. No tengas miedo al futuro, todo se resolverá en tu beneficio. En el amor, evita las tentaciones podría llegar alguien que ponga en peligro tu estabilidad.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Es momento de reflexión en medio de un horizonte que parece nublarse. Es mejor esperar la situación oportuna para que actúes, mientras tanto mantén la calma, cada cosa tiene su lugar y su tiempo. Si debes librar una confrontación, es mejor que debas recagar suficientes fuerzas. Es muy probable que te llegue una ayuda o un aliado inesperado. En el amor, todos tus planes y propósitos se consolidarán.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Afrontas un periodo de gran prosperidad tras una situación donde todo pudo fracasar. Sin embargo, guarda, ya que esta etapa no durará por siempre. Mantén claras tus aspiraciones y actúa con generosidad. Aunque puedas creer que lo has ganado todo, sin embargo, debes mantener la prudencia y seguir con tu proceso de autoexigencia. No te conformes. En el amor, superarás dificultades recientes y tendrás la confianza de tu pareja.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Evita la soberbia, nadie es infalible y todos cometemos errores. No obstante, no te vayas al otro lado para juzgarte con dureza. La clave es la flexibilidad. Evita las distracciones y las desviaciones en tu camino. Recibirás un reconocimiento, pero debes tener en cuenta los intereses de quien lo brinda. En el amor, tendrás detalles especiales, procura actuar con reciprocidad para mantener la estabilidad.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Tus logros se han dado gracias a tu fortaleza y valor, los pocos obstáculos que quedan en tu camino serán resueltos con tu honestidad y con el impulso de tus buenas acciones. Cada vez tienes mayor éxito y podrás tomar un alto en el camino. Situaciones de conflicto con adversarios no muy fuertes se resolverán sin esfuerzo. En el amor, podría haber situaciones de tensión, pero todo se solucionará con rapidez.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Identifica las malas influencias y aléjalas, no estés con personas mezquinas que podrían causarte daño más adelante. No pierdas la confianza en ti, independiente de las dificultades pasajeras que puedan darse. No te resistas a algunos cambios que se dan a tu alrededor, las cosas marcharán mejor. No derroches, mantén tus gastos a medida ante posibles imprevistos. En el amor, las dificultades se han resuelto, viene un tiempo de dulzura y bienestar.

