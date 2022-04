Horóscopo de hoy: sábado 9 de abril, conozca las predicciones

Júpiter y Neptuno confluyen en Piscis abriendo un periodo importante en materia de renovación, perdón y reconciliación. Tiempo para poner fin a conflictos y revaluar actitudes divisorias.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ La racionalidad extrema puede ser perjudicial. Es necesario en muchas ocasiones liberarse de la rigurosidad que nos impide tomar la vida con calma. Son momentos apropiados para liberación de sentimientos y abrir paso a la aventura, así como a nuevos retos que pueden abrirse en materia de trabajo. Las relaciones familiares y de amistad atraviesan por un gran momento. Aférrate al amor con todas tus fuerzas y no olvides a quienes la pasan mal.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Una serie de situaciones se han transformado a un punto insostenible que amenaza con desestabilizarte. Ten cuidado con tomar decisiones desesperadas o apresuradas. Ten paciencia con las relaciones de familia, no acumules tensión, enfrenta los problemas con diálogo y no te hagas suposiciones. Después de este tránsito la madurez te iluminará con mayor fuerza. En el amor, no te aferres al pasado, date la oportunidad de ser feliz, no olvides que los recuerdos pueden ser engañosos.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Atraviesa una fase en la que podrás llevar a cabo acciones destinadas a garantizar una estabilidad en el largo plazo. Acércate a esas personas, con genuino interés humano, que podrían hacer realidad tus objetivos. Todo se dará si obras con sinceridad, no permitas que el vano interés guíe tu vida. Evita los rumores, aléjate de la cizaña. En el amor, alguien que marcó tu vida podría acercarte con buenos propósitos, no te llames a la confusión. Cuida tus palabras y mantén tu corazón puro.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ A fuerza de disciplina logras las metas que llevas rumiando desde hace mucho tiempo. No es momento de alzar los brazos en victoria, sino para renovar fuerzas y establecer cambios estratégicos hacia el cumplimiento de tus metas. No debes desconcentarte, situaciones que debes entener como externas llegan a tu vida para endilgarte responsabilidades ajenas e inútiles. En el amor, es posible que choques con tu pareja, debes mantener la calma y confiar con esperanza.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌ Sobresaltos en la vida obligan a tomar con sabiduría lo inesperado. Lleva a cabo un autoanálisis para sacar en limpio qué es valioso y qué sobra en tu existencia. Es necesario hilar una buena estrategia para evitar situaciones molestias externas. No te limites, evita los conflictos, pero sé claro. En el amor, la relación está a prueba, pero los astros parecen conspirar para que prevalezca la pasión.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Necesitarás serenidad para actuar con calma. Podrían darse algunos altibajos, por lo que será necesario respirar profundo. Puedes vivir una lucha interna que es necesario afrontar con valerosidad. Es una oportunidad para eliminar el autoritarismo que gobierna algunos aspectos de tu vida. En el amor, la pasión arde y se convierte en un escape a la insatisfacción, pero también en una forma de gravitar en medio de los conflictos.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ La fortuna te sonríe, pero debes afinar tus habilidades para identificar la oportunidad y no dar pasos en falso. Hay ciertas limitaciones que te aferran a situaciones que no se orientan a tu bienestar, identifícalas y ponles fin con tacto y sabiduría. Saturno ordena tu vida, es un momento ideal para realizar cambios. En el amor, te convertirás en el sostén y columna de una persona, no necesariamente tu pareja, que está pasando dificultades. Actúa con sabiduría.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏ Evita la dureza, libérate de las formas estrictas para abrazar la alegría. Situaciones de tensión en el plano laboral se superarán a lo largo de la semana. Evita sacrificar tus ideales por conveniencia. La economía fluirá satisfactoriamente, pero destina con cautela ante posibles imprevistos. El amor de la familia te ayudará a consolidar totalmente la estabilidad. Tómate tiempo para agradecer al destino. Usa tus brazos para abrazar contra el pecho a quienes lo merecen. La vida te premia.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Momentos de tomar decisiones difíciles, analiza y toma las situaciones con calma. No te enfoques en metas de largo plazo, sopesa tu presente para actuar con cautela. Los viajes y la diversión pueden convertirse en un colchón de alegría para planificar con asertividad. Mira a tu alrededor y abraza con gratitud a quienes están contigo incondicionalmente. Las relaciones familiares podrían estar atravesando situaciones de tensión. En el amor, podría darse un reencuentro que anhelas hace tiempo.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Es un periodo de recogimiento y dar con generosidad. No te impacientes, lo que estás sembrando te dará una cosecha que pondrá en orden todos los aspectos de tu vida. Invierte también en ti, en tu alegría y felicidad. Es hora de darte equilibrio y disipar las angustias a través de la meditación. En el amor, la relación de pareja te brindará momentos inolvidables, busca espacios adecuados para lograr la intimidad y el crecimiento espiritual en común.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ No permitas que los pequeños conflictos te impidan ser feliz, impide con sabiduría y autocontrol las peleas se convierta en algo cotidiano o que la tristeza te arrastre. Tendrás el apoyo de una parte importante de tu familia para lograr un buen balance. No te cierres, afloja tus cadenas y abre esos candados que las malas experiencias te han impuesto. Vivirás momentos inolvidables que te recordarán lo que es realmente esencial en tu existencia. En el amor, arrollas con tu encanto, actúa con prevención para no generar expectativas que pueden tornarse dolorosas para algunos.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ La relajación será clave después de un largo tiempo de dedicación y ajetreo. El descanso te permitirá tener un foco distinto de observación que te ayudará a cambiar ciertas actitudes de rigurosidad que limitan tus metas. El refugio de tu familia te recargará de energías para un trance clave en tu existencia.

En el amor, la pasión revivirá con todas las fuerzas, pero no olvides dejar una importante dosis de ternura.

