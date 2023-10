Ilusión óptica de un hombre comiendo la 'cabeza de un perro': el desayuno que desconcierta las redes

¿Ha visto usted alguna vez una imagen que desafíe su percepción y le haga cuestionar la realidad? Esto es precisamente lo que sucedió en Internet cuando una ilusión óptica aparentó mostrar a un hombre dispuesto a disfrutar de un desayuno inusual. La imagen dejó a la gente confundida y sorprendida, pero no se preocupe, ningún perro resultó herido en la creación de esta historia en particular. Lo que parecía ser un desayuno poco común resultó ser completamente inofensivo.

Usted, al igual que los amantes de los perros, sabrá que ver imágenes y videos de estos adorables compañeros puede alegrarle el día. En 2019, la profesora Jennifer Golbeck de la Universidad de Maryland realizó un estudio que resaltó el impacto positivo que tiene el contenido relacionado con los perros en nuestra salud mental.

En el estudio, se les pidió a 1,880 participantes que completaran encuestas para evaluar su sentido de bienestar inmediato. Luego, se les solicitó que visitaran una de tres páginas de redes sociales: una con imágenes y videos de perros, otra con contenido divertido y no político, y una tercera centrada en la cuenta de Twitter del expresidente Donald Trump.

Lo que la profesora Golbeck y su equipo de investigadores encontraron fue fascinante. El grupo que vio el contenido de perros informó de un aumento significativo en su sentido de bienestar. Aquellos que vieron el contenido divertido experimentaron una mejora relativamente significativa, mientras que aquellos expuestos a los tweets del expresidente Trump experimentaron una disminución en su bienestar.

Publicidad

La Interpretación curiosa de la imagen

Volviendo a la ilusión óptica del desayuno, todo comenzó cuando un usuario de Twitter, el Sr. Kimm de Kenia, quien se hace llamar Keam_254, compartió una foto de su comida matutina. "Eran simples y deliciosos aros de cebolla frita y un filete de pollo", dijo el Sr. Kimm a Newsweek. Usted debe saber que considera su cuenta como un diario y publica lo que está haciendo o dónde se encuentra en cualquier momento. Fue una publicación al azar.

Junto a la imagen, el Sr. Kimm explicó: "Aros de cebolla frita y pollo asado para el desayuno, el dinero es bueno". No es raro que las personas en las redes sociales compartan fotos de su comida, pero en este caso, algo en la disposición de los alimentos provocó una reacción peculiar en Twitter.

Una comida de filete de pollo y aros de cebolla. Un desayuno aparentemente común para algunos, pero otros vieron algo diferente. Foto: Twitter KEAM_254

La ilusión de la cabeza de perro

Algunos usuarios se preguntaron por qué el plato del Sr. Kimm parecía mostrar la cabeza de un perro en lugar de una comida común. Comentarios como "¿Por qué parece una cabeza de perro, sin embargo?" o "¿No soy el único que ve la cabeza de un perro aquí?" inundaron la publicación. Otros comentaron que veían una cabeza de perro en lugar de comida. La imagen se convirtió en una ilusión óptica viral.

Publicidad

En el momento de escribir esto, el tuit ha sido visto más de 31.7 millones de veces, ha recibido 2,700 retuits y más de 3,500 "me gusta". El Sr. Kimm quedó sorprendido por la respuesta. "Al principio pensé en borrar el tuit", admite. "Pero luego, cuando lo miré más de cerca, empecé a ver el lado gracioso. No puedo creer que no haya podido verlo antes de publicarlo."

Esta no es la primera vez que una ilusión óptica relacionada con mascotas desconcierta a Internet. En el pasado, ha habido imágenes que parecían mostrar gatos cortados por la mitad, perros decapitados y otros fenómenos visuales desconcertantes. La mente humana es fascinante en su capacidad para interpretar de manera inusual lo que ve.

Le puede interesar: