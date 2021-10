Increíble caso: mujer en Ibagué usaba barriga de trapo para robar ropa en centros comerciales

Una mujer que usaba una 'barriga de trapo' simulando estar embarazada fue capturada luego de robarse 28 prendas de vestir en un centro comercial en Ibagué.

La mujer trabajaba con un hombre que simulaba ser su compañero sentimental para distraer a la vendedoras y poder llevarse el 'botín'.

La pareja fue identificada como Laura Alejandra Cruz, de 23 años de edad, y Walter Javier Alvarado, de 45 años. Los ciudadanos fueron capturados cerca del centro comercial La Estación en Ibagué, luego de ser señalados de robo.

BLU Radio dialogó con trabajadores de los almacenes afectados, quienes solicitaron la reserva de su identidad por miedo a perder su trabajo.

"Ella ingreso acá al almacén donde yo trabajo y se llevó unas prendas una ropa interior y pues, al parecer, ellos no eran de acá del Tolima, porque al hablar se le sentía un acento rolo", dijo una de las víctimas.

De otro lado, otra de las víctimas contó más detalles de como operaba la pareja.

"Él, muy amoroso, le decía, eso te queda bien, todavía no te has subió de talla. Aparecieron como unas personas muy queridas, en el momento pagaron lo que supuestamente habían ido a comprar y en el momento del cierre del almacén, cuando voy a hacer el inventario del día y la caja, me di cuenta que varias prendas no estaban registradas dentro del cierre del día", contó.

"Yo me di cuenta de la pareja sospechosa, le vi la barriga como deforme y eso me asustó. Llamé a la Policía y fue cuando les echaron mano", dijo Mario Rico, vigilante.

El coronel William Baracaldo León relató a BLU Radio detalles del caso.

"La fisionomía de la mujer, como lo señaló, se caracterizaba a través de una barriga de trapo por decirlo en esta manera coloquial, con el fin de simular el estado de gestación delinquiendo con otra persona para poder cometer el hecho ilícito del ocultamiento de todas las prendas y le permitía pasar desapercibida por su estado", afirmó el oficial.

"Sí, efectivamente en la ciudad de Ibagué se dio captura a una mujer que simulaba estar embarazada y lo que hacía era que en esas zonas cuerpo ubicada prendas y elementos que había hurtado en algunos establecimientos. Esto es una de las modalidades que se vienen presentando con mayor frecuencia al interior de los establecimientos comerciales en la ciudad de Ibagué", relató Efraín Valencia, presidente de la junta directiva de Fenalco Tolima y gerente del Centro Comercial La Estación.

En audiencia concentrada ante un juez con función de control de garantías se estableció que ambos tienen antecedentes judiciales. Walter Javier Alvarado por el delito de hurto y Laura Alejandra Cruz habría cumplido con detención domiciliaria. Finalmente, ambos recobraron su libertad.

