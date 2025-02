'Influencer' que se dedicaba a promover cannabis murió por problemas de salud

Luto en Argentina, en especial en el mundo de las redes sociales, por la muerte del reconocido 'Loco Natural', el influencer que se dedicaba a hablar sobre el cannabis en sus perfil y creó una comunidad en torno a este tema. El nombre de pila de él era Alejandro Brugger y era muy querido por sus vecinos en Córdoba.

Murió a sus 41 años por problemas de salud, específicamente por un paro cardíaco que sufrió de forma inesperada, según contraron amigos y allegados del reconocido 'influencer'. Contaba con un poco más de 180.000 seguidores y compartía información de todo tipo en torno a el cannabis, desde su uso medicinal hasta el recreativo. Los fans de él lamentaron la noticia e inundaron sus publicaciones con mensajes de despedida.

"Hoy me acabo de enterar de la noticia y quería despedirme agradecido por las risas, por la información que brindó para que cada uno de los que fuma"; "Ale querido vola alto y descansa en paz amigo. Siempre te vamos a recordar riendo, haciendo reír y compartiendo"; "Tuve la suerte de que me respondas una consulta una vez"; "Hoy estamos mañana no se sabe, una enseñanza más con una persona tan alegre y increíble"; "Me dejan loco con la noticia, no entiendo qué pasó", fueron algunos mensajes por parte de sus seguidores, que, en su mayoría, le tenían mucho aprecio por su contenido "original" y "cercano".

En sus videos, Alejandro Brugger mostraba cómo era la forma correcta del uso del cannabis al igual que daba ideas a sus seguidores para usarla. Entre otras cosas, algunos clip superaban hasta las 200.000 reproducciones y había creado una comunidad con la cual compartía su "pasión". Pero, por supuesto, tuvo muchos detractores que criticaban constantemente su contenido hasta el día de su muerte.