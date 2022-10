IVA no ha aumentado y no va a aumentar este año: Santos

El jefe de Estado descartó que vaya a suceder este año y pidió a los colombianos “no dejarse engañar”.



“Quiero resaltar un fenómeno para hacer una aclaración, hay una sensación, mucha gente cree que aquí se aumentó el IVA, que el IVA ya está en el 19 %, eso no es cierto, el IVA no se ha aumentado y no se va a aumentar este año, tengan la absoluta seguridad”, manifestó.



Las declaraciones del presidente Santos coinciden con el anuncio que hizo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien en entrevista con Blu Radio descartó que el Gobierno presente la reforma tributaria esta legislatura.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Superintendencia de Industria le podría ordenar esta tarde a la constructora CDO que devuelva más de 13 mil millones de pesos a 64 propietarios de viviendas afectados por la mala calidad de sus construcciones.



-Autoridades ambientales en Santander anunciaron drásticas sanciones a quienes sean sorprendidos desperdiciando o haciendo mal uso del agua.



-Con cuatro colombianos en el top 5 de la clasificación general, se corre a esta hora la quinta etapa del Tour de San Luis.