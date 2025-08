Jhon Alex Castaño denuncia amenazas del alcalde de Samacá en pleno concierto

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño denunció públicamente haber sido víctima de amenazas durante una presentación que ofrecía la noche del viernes 2 de agosto en el municipio de Samacá, Boyacá. Según el relato del propio artista, el presunto responsable sería el alcalde de esta localidad, Wilson Castiblanco Gil, a quien señaló de haberlo intimidado junto a varios de sus allegados mientras se encontraba en tarima.

El hecho se conoció en la mañana del sábado 3 de agosto, cuando el cantante usó sus redes sociales para explicar con detalle lo ocurrido. En un primer video, grabado en plena presentación, se puede ver al cantante interrumpiendo el show visiblemente alterado y lanzando fuertes declaraciones.

“Familia, debemos irnos, el alcalde está grosero, los trabajadores están groseros. Nos ofreció bala el alcalde y está grabado. El alcalde asesino de Samacá, el del fierro. Doctor Castillo, qué educado. Voy a hacerles una canción para eso”, dijo ante el público, antes de abandonar el escenario.

Más tarde, con mayor calma, el intérprete de música popular ofreció una versión más completa de los hechos. A través de un video publicado en sus plataformas digitales, explicó que el evento sufrió retrasos desde su llegada al municipio y que tuvo que esperar más de una hora dentro de un vehículo antes de poder subir a cantar.

Además, indicó que durante el espectáculo notó comportamientos inusuales en su equipo técnico y percibió la presencia intimidante del mandatario y varios de sus familiares cerca de la consola de sonido. Según Castaño, fue entonces cuando recibió una advertencia por parte de su personal a través del talkback: “Mucho cuidado que el alcalde nos está amenazando, que nos va a dar bala a todos”.

Ante la gravedad de la amenaza, el cantante decidió suspender la presentación y retirarse del lugar. “Efectivamente me dice: ‘Les vamos es a dar bala, y se me abre de acá’ (…) Me entristece porque el alcalde Wilson Castiblanco me parecía un señor formal. Su hermano, peor: groseros”, afirmó.

Finalmente, Jhon Alex Castaño expresó su intención de elevar la denuncia ante las autoridades correspondientes, asegurando que no se quedará callado frente a este tipo de conductas,