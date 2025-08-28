Joven de 18 años fue asesinada por su tío que la acosaba; vecinos intentaron lincharlo

Un caso de feminicidio ha conmocionado al distrito de La Arena, en Piura (Perú), tras la confirmación del asesinato de Xiomara Huertas Santiago, una joven de 18 años que permanecía desaparecida desde el pasado 19 de agosto. El principal sospechoso es su tío político, a quien la víctima había señalado previamente de acosarla sexualmente.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por su madre, Milagros S.M., Xiomara salió de su vivienda aquel día y no regresó. La estudiante de Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional de Piura fue intensamente buscada por familiares, vecinos y autoridades durante varios días.

La tragedia se confirmó cuando un grupo de jóvenes notó movimientos extraños en un corral de la zona y dio aviso a la policía. En el lugar, propiedad de la hermana de la madre de la víctima, los agentes hallaron un área de tierra removida recientemente. Tras retirar a un toro y una letrina improvisada, encontraron el cuerpo de la joven, maniatado y enterrado.

En la vivienda se encontraba Jorge Silva Álvarez, esposo de la tía de Xiomara, quien fue detenido de inmediato. La indignación de la comunidad desató un intento de linchamiento contra el sospechoso: pobladores y familiares lo golpearon y atacaron el vehículo policial que lo trasladaba. Para contener la situación, las autoridades tuvieron que lanzar gas lacrimógeno y reforzar la seguridad.

Joven de 18 años fue asesinada por su tío que la acosaba Foto: redes sociales

Finalmente, Silva Álvarez fue llevado bajo estricto resguardo a la comisaría de Monte Castillo y, posteriormente, a Piura, con el fin de evitar nuevas agresiones de la población.