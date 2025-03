Joven dejaría a su novio a cambio del sueño de muchos: Cristiano Ronaldo, protagonista

En redes sociales se viralizó un video de un influenciador que le realizó tres preguntas a una joven para saber si dejaría a su novio en alguna de las situaciones hipotéticas que le planteó. Una de ellas tenía que ver con el portugués Cristiano Ronaldo, pues su respuesta fue inesperada, pero, al mismo tiempo, aplaudida por varias personas en Instagram.

¿Qué le preguntó?

El creador de contenido PituX decidió preguntarle a una muchacha si dejaría a su novio por 100.000 euros, a lo que ella respondió que no, porque "el dinero no compra el amor". Luego le comentó si acabaría su relación sentimental a cambio de conocer a la famosa cantante y compositora estadounidense Ariana Grande, a lo que contestó rotundamente que no.

Después llegó la pregunta que más sorprendió a los seguidores del astro portugués: "¿dejaría a su novio a cambio de que Cristiano Ronaldo regresara al Real Madrid?". La joven decidió que sí lo haría, pues así su pareja sería la persona más feliz por el regreso de su ídolo al club de sus amores.

"Si, porque aunque ya no estuviéramos juntos, él sería la persona más feliz del mundo", respondió la muchacha, generando cientos de comentarios en donde entendían su posición y enfatizaban que no cualquier mujer haría eso para que su pareja fuera feliz.

Publicidad

"No sé quien eres, pero ahí es amigo. ¡No busques más!", "Es chica es casi más grande que el mismísimo Cristiano ahora mismo", "Él no lo sabe, pero él con ella ganó en la vida", "Una puerta del Bernabéu debería llevar el nombre de esta chica", "¿Qué es esta agua que sale de mis ojos?", entre otros comentarios.

Este video del influenciador español ya acumula más de 131.000 'me gustas' y más de 1.500 comentarios.

Este tipo de acciones reflejan que hay personas que están dispuestas a dejar a un lado sus propios intereses para que la otra persona sea aún más feliz.