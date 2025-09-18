Joven heredera de millonaria fortuna muere tras picadura de insecto; había sobrevivido al cáncer

Marissa Laimou, joven de 28 años y heredera de una jugosa fortuna, fue encontrada muerta en su departamento tras varios días de malestar por la picadura de un insecto que terminaron en un desenlace fatal.

Su ama de llaves fue quien alertó a las autoridades el pasado jueves 11 de septiembre, al descubrir a Marissa sin signos vitales.

Los hechos ocurrieron en Londres, donde la joven se encontraba viviendo y trabajando. Según medios británicos como Daily Mail y The Sun, tres días antes del hallazgo, Marissa presentó síntomas preocupantes: mareos, fiebre, picazón y otros signos de infección.

Aunque buscó atención médica, fue enviada a casa en dos ocasiones. Un médico le recetó paracetamol, pero su estado no mejoró.



Posteriormente, visitó a su oncólogo y fue trasladada en ambulancia a otro hospital, donde enfermeras —no médicos— determinaron que no requería hospitalización. Fue dada de alta con antibióticos y un diagnóstico que atribuía sus síntomas a una picadura de insecto.

Marissa Laimou murió tras la picadura de un insecto. Foto: Captura de redes sociales

La madre de Marissa, Bessy Laimou, señaló que un shock tóxico derivado de la picadura fue la causa de la muerte, aunque aún no se ha determinado qué tipo de insecto la afectó.

“Mi hija sobrevivió al cáncer y murió a causa de un insecto. Era una niña con tantos dones que toda Inglaterra está llorando y todos sus médicos también”, expresó visiblemente afectada.

Publicidad

Marissa había superado recientemente un cáncer de mama y se encontraba activa en el ámbito teatral. Había presentado una producción de Romeo y Julieta y trabajaba en un nuevo proyecto. Amigos y colegas la recuerdan como talentosa, humilde y apasionada por las artes.

La familia Laimou, también conocida como Lemos, es un apellido emblemático del sector naviero griego, con raíces comerciales que se remontan a principios del siglo XX. La presunta negligencia médica ha generado indignación, y el hospital involucrado ya reconoció un error grave, iniciando una investigación interna.

Hasta el momento, la autopsia no se ha realizado y los familiares esperan esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Marissa, cuya vida y legado dejan un vacío profundo tanto en Londres como en Grecia.