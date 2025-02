Joven invitó a rumbear con su mamá y video se hizo viral: "Parece la novia"

A través de redes sociales se hizo viral un video de un joven que mostró cómo era una salida a bailar con sus amigos y con su mamá, a quien incluyó a este plan en un gesto que, para ambos, fue totalmente normal y hasta divertido, pero que fue criticado por algunos usuarios.

El video fue compartido en TikTok por @tomyriguera, un joven que publica contenido sobre su cotidianidad y, como muchos, también hace los famosos bailes en tendencia en esta red social. Esta vez, para sorpresa de él mismo, uno de sus videos se viralizó rápidamente y causó revuelo.

Tomy hizo un get ready with me, que en español se traduce como arréglate o alístate conmigo. Esto consiste en arreglarse y mostrarle a los seguidores todo el proceso, es decir, la ropa que va a usar, el maquillaje, el peinado, los accesorios y demás detalles.

En este caso, era para salir en la noche a una fiesta, pero no solo, sino con su mamá, Carola.

“Hoy en un get ready with me, salido de lo normal, vamos a Pueblo Límite y va a venir la doña. El primer boliche que comparto con mi vieja”, contó.

En el video se vio cómo él se alistó y, después, mostro a su mamá, quien se puso un vestido plateado. De inmediato, los usuarios elogiaron a Carola y le llovieron halagos que destacaban su belleza.

Sin embargo, otros comentarios hacían referencia a lo “extraño” y poco usual que resultó el video de un hijo y su mamá alistándose para salir juntos a rumbear, como se dice en Colombia.

Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Impresionante lo divina que es”, “no sé quién es más lindo”, “psicólogo urgente”, “Me encanta por tu mamá, parece que es tu novio porque se ve muy joven”, “diosa” y “muy linda”.

Después de darse cuenta del impacto que había tenido el video, Tomy decidió hacer otro en el que respondió a las criticas que recibió. Según dijo, todo “explotó” y jamás se imaginó que pudiera ser viral por una publicación así.

Sobre los comentarios, algunos pasados de tono, aseveró con contundencia que son “enfermos” los que piensan que entre mamá e hijo hay una relación íntima.

“No saben lo bien que la pasé, pero ya está, vamos a dejarlo ahí”, puntualizó el joven tiktoker.