Joven rompió en llanto al revelar que su madre le prohíbe estar con su novio: “Es ladrón”

En República Dominicana, un insólito video ha desatado debate en redes sociales luego de que una joven identificada como 'Vida' apareciera llorando desconsoladamente porque su madre le prohibió continuar su relación con su pareja, un hombre con antecedentes delictivos.

En la grabación, que rápidamente se viralizó, la joven asegura que, a pesar de que su novio comete robos, él la incluye en sus “ganancias” y planea un futuro junto a ella. “Yo lo amo, yo lo amo porque ella dice que yo no tengo un futuro con mi delincuente, con mi ladrón, con mi atraca, pero yo lo amo. Ese niño roba para mí”, expresó la joven entre lágrimas.

Vida narró que recientemente su pareja robó teléfonos y un inversor en casa de una vecina, y que, antes de ser arrestado al día siguiente, le entregó la mitad de lo sustraído. Según relató, él incluso le prometió que “robaría un banco” para construirle una casa.

Sin embargo, su madre y su padre se oponen rotundamente a la relación, argumentando que no ve un futuro estable junto a alguien involucrado en actividades criminales.

El video ha generado una oleada de reacciones, desde críticas a la joven por justificar los delitos de su pareja, hasta comentarios irónicos sobre la situación. “Tomen ácido fólico mujeres, ya ven las consecuencias de la falta de nutrientes para los fetos”, “¿Y si la meten presa? Pa’ que llore en la cárcel” y “Vea las consecuencias de no usar condón” son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.