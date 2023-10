Joven se graduó y aseguró que a su familia se le olvidó ir a la ceremonia: "Me rompe el corazón"

A través de TikTok, un joven conocido como Abraham Jiménez, originario de Zacatecas, México, compartió una conmovedora experiencia que ha tocado el corazón de millones de usuarios en redes sociales. El motivo de su video, que se volvió viral rápidamente, fue revelar que su familia no asistió a su ceremonia de graduación universitaria, a pesar de haber logrado un promedio excepcional de más de 9.5, lo que le otorgó el título universitario.

El logro de Abraham no fue fácil y, como muchos estudiantes, tuvo que enfrentar desvelos, estrés por proyectos y exámenes para alcanzar su destacado promedio. Aunque el joven no proporcionó detalles específicos sobre su logro académico, su video se viralizó rápidamente en diferentes redes sociales.

El video de Abraham, hasta el momento, ha acumulado más de 250.000 'me gusta' y miles de comentarios de apoyo y más de un millón de reproducciones en la plataforma. Con este clip, el joven aumentó sus seguidores; sin embargo, dejó claro que no era lo que buscaba.

“Me hubiese encantado tener un hijo como tú; olvídate de ellos cuando estés en la cima; recordé cuando llegué con mi título y mi cédula profesional con mi mamá y me dijo: ¿tanto para esto? Me dolió; me rompe el corazón ", son algunos de los comentarios que se leen en el video.

Publicidad

Los comentarios en el video reflejan una amplia gama de emociones, desde felicitaciones entusiastas hasta historias personales de desafíos similares. Algunos usuarios expresaron su admiración por Abraham, mientras que otros compartieron experiencias dolorosas de falta de apoyo familiar en momentos importantes de sus vidas.

A pesar de la creciente atención en las redes sociales, Abraham Jiménez dejó claro en otro de sus videos, publicados en TikTok, que no buscaba fama ni reconocimiento por su video sobre la ausencia de su familia en su ceremonia de titulación.

Le puede interesar: