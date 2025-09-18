Karol G sorprendió a sus fanáticos en Medellín: así les dio concierto en el Pueblito Paisa

La reguetonera Karol G sorprendió a cientos de fanáticos de su ciudad natal, Medellín, al brindar una especie de concierto recién en uno de los lugares más emblemáticos y turísticos de la capital antioqueña: el reconocido Pueblito Paisa, que cada año atrae a miles de visitantes, especialmente en temporadas como las vacaciones de mitad y fin de año y la Feria de las Flores.

La noche del miércoles inició como una simple activación promocional en el Cerro Nutibara. El espacio turístico se transformó con tonos naranjas, carteles y estaciones que reproducían la letra de Tu Perfume, canción incluida en Tropicoqueta, el más reciente álbum de Karol G. Entre fragancias, música ambiente y obsequios, los asistentes disfrutaban de un ambiente festivo.

Karol G cantando con seguidores en Medellín. Foto: X Federico Gutiérrez.

Sin embargo, más tarde, lo que parecía una actividad de marca se convirtió en una fiesta colectiva. Sin previo aviso, Karol G apareció escoltada por su equipo y tomó la fuente central como escenario improvisado. Allí interpretó a capela fragmentos de temas como Papasito y algunos de sus lanzamientos más recientes, sorprendiendo a residentes y turistas.

Karol G cantando “Tu Perfume” en Pueblito Paisa ayer en Medellín, Colombia. pic.twitter.com/KVYxej04Rp — Karol G Site (@KarolGSite) September 18, 2025

La reacción fue inmediata. Decenas de celulares grabaron el momento, mientras comerciantes y transeúntes detenían sus actividades para unirse a la euforia. En pocos minutos, los videos y transmisiones en vivo se viralizaron en redes sociales, convirtiendo la inesperada presentación en tendencia digital.

"Bienvenida a tu casa, Karol G. Qué alegría tenerte en el Pueblito Paisa, ese lugar que guarda la esencia y el corazón de Medellín. Gracias por llevar el nombre de nuestra ciudad en alto y por llenarnos siempre de orgullo", escribió sobre el evento el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X.

Cabe recordar que la aparición de Karol G en Medellín llega, además, luego de un hecho histórico en su carrera en el que, días atrás, la artista paisa se convirtió en la primera colombiana en cantar en el Vaticano, cuando lo hizo en medio del evento internacional Grace for the World. La gala, dirigida por Pharrell Williams y con la participación de Andrea Bocelli, fue seguida por medios globales.