La cruzada de Becky G, Anitta y Natti Natasha para el empoderamiento femenino

Estrellas como Becky G, Anitta y Natti Natasha reconocieron este miércoles los avances del feminismo en la música latina, pero pidieron, al mismo tiempo, que se dé más espacio y poder a las mujeres en esta industria tanto ante el micrófono como en los puestos de decisión.

La Conferencia Billboard de la Música Latina, que se celebra estos días en Las Vegas (EE.UU.), acogió este miércoles un debate sobre el rol de las mujeres en la escena latina en el que también participaron otras destacadas figuras femeninas como Karol G y Lali Espósito.

La mesa comenzó con una intervención de Stacy L. Smith, profesora de la Escuela Annenberg de Periodismo y Comunicación de la Universidad del Sur de California (USC) y experta en analizar la diversidad en la industria del entretenimiento.

Según un estudio de Smith, solo el 11 % de los artistas en las listas latinas de éxitos en 2018 fueron mujeres, dos puntos menos que el 13 % registrado el año anterior.

Además, solo el 5 % de las 200 canciones analizadas en esas listas de 2018 tuvieron a una mujer como compositora.

"Obviamente, mirar estas cifras es muy impactante", comentó Becky G.

"Hay que atreverse, ser nosotras mismas, no tomar un no por respuesta. Porque la verdad es, como dicen los mexicanos, que 'sí se puede, sí se puede'", añadió la estadounidense de origen mexicano.

También reclamó que la lucha por la igualdad no sea solo una cuestión de las mujeres: "Los hombres también tiene que asumir su responsabilidad. No es que falte talento, que falte ambición en la parte de las mujeres, sino que hay una falta de oportunidades".

La brasileña Anitta aseguró que "el machismo es muy fuerte, principalmente en los países latinos".

"Somos muy machistas de mirar a una mujer y decir: 'La mujer tiene que hacer esto y esto para ser exitosa, tiene que tener su novio, no puede salir tanto, tiene que cantar esto...'", explicó.

"Así, nosotras nos vemos con estas reglas y pensamos: '¿Qué vamos a hacer?' Tenemos artistas mujeres increíbles, pero también la industria tiene que poner más 'discjockeys' (femeninas), personas que dirijan los clubes, las productoras y los eventos, que fueron cosas de hombres, que siempre fueron hechas por hombres", argumentó.

Anitta, que pidió que la conversación sobre la igualdad también incluya a la comunidad LGBT, dijo además que la intención de sus canciones es "crear polémicas" para que el público "debata" sobre cómo "aceptar la diferencia".

"Para mí, como mujer en la industria, definitivamente he sentido (en el último año) una gran diferencia porque ha habido mucho más apoyo de los artistas y productores masculinos", indicó Natti Natasha.

"Creo que se trataba de no tener miedo a hacer ciertas cosas. De no tener miedo a no tener filtro cuando canto esas letras, de colaborar con otra mujer, de no verme solo en colaboraciones sino también como solista", enumeró la dominicana.

Por su parte, Lali Espósito coincidió en que las estadísticas "impactan" pero mostró su optimismo por los intentos de cambio recientes, "ya solo con el hecho de verbalizar que esto pase".

"El 'power' de las mujeres siempre vino desde nosotras y entonces se traslada a los hechos artísticos y la gente empieza a aprender una nueva forma de hacer música", consideró la argentina.

Espósito opinó asimismo que la discriminación machista, "en muchos casos, no fue maldad sino una costumbre que debe cambiar".

Un aspecto en el que coincidieron todas las ponentes fue la rivalidad que crea el machismo entre las mujeres y cómo la colaboración artística entre ellas puede ayudar a revertirlo.

"Nos enseñaban que la otra mujer es tu competencia. 'Me va a sacar a mi marido, es más linda, es más alta...' Crecimos con esta cuestión de que somos la mujer para el hombre, en la música me refiero, y que no podemos mezclarnos con otra mujer porque significa a ver quién lo hace mejor. Eso es una locura", consideró Espósito.

Por último, la colombiana Karol G reflexionó sobre las críticas que reciben las artistas especialmente en las redes sociales.

"Le estás abriendo a la gente tu corazón, tu privacidad, estás dejando que te conozcan ciento por ciento y, en cierta medida, le estás autorizando para que opinen, para que hablen", dijo.

"Somos mujeres que sentimos, que nos duele, que también nos equivocamos, que también hemos sido infieles, que también tenemos sexualidad y que nos gusta, y que lo hablamos y defendemos en las canciones", afirmó.