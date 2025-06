La emotiva canción que Luis Díaz le compuso a Geraldine Ponce: “Te dedico todos los goles”

El pasado sábado 14 de junio, el futbolista colombiano Luis Díaz, figura de la Selección Colombia y del Liverpool FC, celebró su matrimonio con Geraldine Ponce, su pareja de toda la vida y madre de sus dos hijas. La emotiva ceremonia se llevó a cabo en Barranquilla y reunió a varias personalidades del fútbol y la música.

Entre los invitados se encontraban jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Muñoz y Fabinho Tavares. La fiesta, que tuvo lugar después de la ceremonia religiosa, contó con la presentación de artistas como Blessd, Silvestre Dangond, Elder Dayán y otros referentes del entretenimiento nacional.

Uno de los momentos más emotivos de la velada lo protagonizó el cantante Dekko, amigo cercano de Luis Díaz, quien reveló un gesto poco conocido del delantero guajiro días después de la boda. A través de sus redes sociales, Dekko compartió un video en el que cuenta que, durante una visita a Liverpool años atrás, grabaron una canción escrita por el propio futbolista, dedicada a Geraldine.

“Lo que más me sorprendió fue que tenía un estudio en su casa. Hicimos una canción y hoy, sentado en su matrimonio, recordé las hermosas letras que habíamos escrito hace años”, expresó Dekko en la publicación.

En la canción, se escucha a Luis Díaz cantando versos cargados de amor y promesas: “Era un tipo muy sencillo, ahora te voy a comprar un anillo con un diamante que lo deje ciegue tanto brillo. De paso un garrudillo. Yo no me explico cómo me enamoré. Mi vida era gris y le pusiste colores. Yo te dedico todos los colores y te dedico todas mis canciones. Te prometí que iba a llevarte al mar, lejos de todo mal. En Maldivas, gracias por esperar. Que yo cumpla mi promesa, le voy a dar lo que pida a la princesa”.

El gesto ha sido aplaudido por sus seguidores, quienes han destacado la sencillez y fidelidad del jugador hacia su pareja, con quien mantiene una relación desde antes de alcanzar la fama internacional.