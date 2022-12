“La gente cree que por trabajar en TV estás blindado contra el dolor”: Diva Jessurum

Diva Jessurum estuvo en Mesa BLU hablando de su vida personal y de su trabajo como periodista de entretenimiento.

Desde sus inicios en la televisión estuvo vinculada a noticias importantes del mundo del espectáculo y muchos la llamaban “chismosa”. Sin embargo, ella se defiende y afirma que su trabajo otorga un valor periodístico a las noticias de este tipo.

“No tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Yo trabajé en programa de chismes para hacer un equilibrio con la gente que trabajaba allí, para dar un aporte periodístico. La gente cree que yo me sé la vida de los famosos por chisme y no porque estoy trabajando paso a paso con ellos”, señaló.

La periodista ha tenido que codearse con importantes actores de Hollywood como Leo Dicaprio, Tom Cruise, Dwayne Johnson, entre otros.

No obstante, Diva confiesa que es difícil para un periodista manejar los temas, entrevistas, personajes y la fama que los rodea.

“Cuando un artista no es conocido, tú eres su amigo. Cuando empiezan a ser conocidos y están a nivel, tú eres su amigo. Pero cuando el artista ya es una celebridad, tú eres un fastidio. Así de cruel es y así de cruel es este medio”, señaló Diva.

Finalmente, habló de su físico y que dé que manera logró sobrellevar su trabajo para hacerle frente a la competencia.

“Yo nunca me sentí una mujer fea. Tener kilos de más es un defecto, pero tener kilos de menos también. En la calle el hombre mira más a la carnudita que a la flaquita. Nunca me dejé intimidar y nunca me sentí acomplejada”, afirmó.

Finalmente, habló del maltrato que vivió por parte de un compañero sentimental y lo enamorada que está hoy.

