¿La hipocresía se presenta en personas con baja autoestima?

La coach y speaker Sylvia Ramírez estuvo En BLU Jeans este domingo hablando de la hipocresía, su origen, cómo reconocer a un hipócrita y qué debe hacer cuando el hipócrita está en frente suyo.

“La hipocresía no es solo decir cosas bonitas de algo que uno le parece feo, sino es vivir en gran medida el drama de la esquizofrenia que es entender una cosa, sentir otra cosa y decir otra, eso es un drama”, aseguró.

La experta explicó que el factor principal de esta cualidad tiene que ver con el bajo autoestima de las personas.

“El hipócrita no dice lo que de verdad piensa porque tiene miedo de no gustar a los demás, cuando quieren gustar a todo mundo, uno no sabe que defiende realmente esa persona”, señaló Ramírez, a lo que agregó que otro factor del origen de la hipocresía tiene que ver con que el “autoestima sea tan baja que no tengo claro porqué soy valioso, de modo que me queda imposible alegrarme sinceramente por lo bueno que le pasa a las demás personas”.

¿Cómo identificar a un hipócrita?

Unos de los rasgos para poder identificar un hipócrita pueden ser: el tono de voz que usan, pues se siente forzado el halago que quieren hacer; halagan atributos que ellos no saben que uno tiene, son bastantes “tocones”.

En los hombres se nota con el humor negro, pues cuando quieren acabar con alguien acuden a ridiculizar a otra persona, y por último el lenguaje corporal con que pretende humillar.

Sin embargo, Ramírez afirma que “hay hipócritas profesionales que saben controlar todos los rasgos, así que toca estar siempre pendientes de quien nos rodea”.

