La historia de Daniel Sanabria, el niño que con su flauta mágica encantó a André Rieu

Daniel Sanabria, el niño bogotano de 8 años que cobró fama al tocar la flauta durante una interrupción en un concierto de André Rieu, habló en Mañanas BLU sobre lo que significó para su vida aquel momento de gloria.

"Estábamos en el concierto y hubo una falla de volumen. En esa falla, él [André Rieu] tuvo que hacer un 'break' y se fue. Las personas empezaron a cantar canciones colombianas que yo me sabía. Mi mamá me dijo 'Daniel, toca' y yo dije, 'No mamá', porque había 15.000 personas y pues me da mucha pena. Entonces, por eso, es que yo comencé a tocar y después alguien me dijo que bajara a la tarima, al escenario, para que mientras se solucionara tocara. Pero cuando iba ya en la tarima, salió André Rieu con su orquesta y me llamó para tocar con él", contó el pequeño con total detalle.

"Estaban cantando Colombia tierra querida, el caimán, y yo las empecé a tocar", describió.

"El sábado nos invitaron al concierto otra vez, era que él [André Rieu] me quería regalar una flauta", contó el pequeño quien aseguró que cuando grande quiere ser como el músico neerlandés.

"Me dijo que cuando aprendiera a tocar bien, [Rieu] me esperaba en Maastricht para tocar con él", describió.

La historia de Daniel, el pequeño músico a quien Rieu le prometió acompañarlo cuando avance en el campo de la música, tiene más de fondo: estudia desde la casa y el instrumento con el que encantó a Colombia lo hizo con sus propias manos.

"Mi flauta es hecha de un tubo de PVC, le abrimos los huequitos con un taladro y tiene un pedacito de corcho", contó el pequeño.

Al ser preguntado sobre los amigos de su colegio, Daniel contó que estudia desde la casa de manera virtual.

"La verdad yo estudio virtual, hago 'home school' porque mis papás decidieron que me iban a meter así porque es mejor, por ejemplo los niños puden aprovechar más el tiempo de niños, esa es la mejor educación en Finlandia", contó.

La mamá de daniel, Katherine Torres, profundizó sobre la educación de Daniel.

"Mi esposo es instructor del Sena y yo estoy dedicada a mis hijos, a la enseñanza de ellos en casa", contó la mamá.

"Por la empresa a veces no teníamos la libertad de tiempo, Él estuvo apenas un año o dos en un colegio y cuando llegaba la ruta a veces no estábamos. Queríamos libertad de tiempo, pero también porque hemos leído mucho y estudiado sobre la educación en Finlandia. Basicamente eso nos inspiró a hacerlo diferente, para que él pudiera también desarrollar esos dones que tiene", agregó.

