‘La iglesia del diablo’ no es un ataque al catolicismo: Héctor Manuel Castro

Héctor Manuel Castro, autor del libro ‘La iglesia del diablo’ y productor en CNN en español, pasó por los micrófonos de Blu Radio para contar la experiencia que lo llevó a escribir el texto, que solo por su título ha llamado la atención de cientos de lectores en Latinoamérica y el mundo.

“La ‘Iglesia del diablo’ no ataca la fe y creencias de la gente, por el contrario trae un mensaje de cambio, de amor. Los invito a que comiencen a leerlo antes de juzgarlo por el título”, indicó.

“No pertenezco a ninguna religión, sin embargo creo en una energía máxima. Creo en el amor, llámese Dios, llámese positivismo, etc. Dios obra milagros a través de nosotros, no creo en el Dios que está en una barba juzgándome. Respeto las creencias de muchos pero ese no es el Dios que rige mi destino”, añadió Castro.

Dejando el título de lado, añade, “no ataco a la iglesia, pero no creo que deba ser permitido que un sacerdote viole un niño y no sea juzgado por la justicia criminal, sino trasladado a otra parroquia, como sucede y ha sido noticia muchos años”.

“Creo en la bondad de los religiosos, nunca generalizo, pero pienso que estos ‘lunares’ no pueden seguir existiendo dentro de las iglesias. ¿Por qué tener estas personas que marginan la fé y abusan de la confianza de nuestros niños?”, finalizó.

Escuche en este audio la entrevista completa de Héctor Castro para Luna Blu.