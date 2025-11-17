La pericia de conductor de tractomula tras quedarse sin frenos en carreteras del Cauca; hay video

El pasado 15 de noviembre de 2025, en la vía que conecta a Buenaventura con Mediacanoa (Valle del Cauca), fue el escenario de una escena de pánico cuando una tractomula sufrió un grave accidente.

El vehículo de carga se quedó sin frenos y el conductor de la tractomula empezó a pitar a toda velocidad, dando aviso a los vehículos que transitaban sobre la vía.

A pesar de la pérdida total de los frenos, el chófer demostró una habilidad excepcional. Tomó una decisión crucial en una fracción de segundo: maniobrar el vehículo en sus últimos metros para impactar en un punto, una glorieta con una rampa natural.

En medio del caos y los restos de la tractomula, ocurrió lo impensable: el conductor resultó ileso. Los ciudadanos que estaban cerca del lugar del accidente acudieron al lugar socorrieron al chófer.



Este hecho fue considerado por muchos como un milagro, ya que, dada la magnitud del choque y el peso de la carga, no hubo heridos, sino solo daños materiales.

“Menos mal encontró una rampa natural que lo ayudó a terminar el trayecto a salvo” y que “aguantó y aguantó hasta que vio con qué podía chocar”, escribieron varios usuarios en redes sociales.

Vea el video aquí:

