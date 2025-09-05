Publicidad

Ladrón intentó robarle el celular a joven y terminó golpeado: ella era experta en jiu-jitsu

Ladrón intentó robarle el celular a joven y terminó golpeado: ella era experta en jiu-jitsu

La rápida reacción de una joven experta en jiu-jitsu permitió frustrar un intento de robo en una cafetería.

Foto: captura pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 03:40 p. m.

Un intento de robo en una cafetería de Costa Rica terminó con un sorprendente giro cuando la presunta víctima resultó ser experta en jiu-jitsu. El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, se volvió viral en cuestión de horas.

Según medios locales, la joven fue identificada como Sol Vargas, de 25 años. Ella se encontraba de espaldas al mostrador cuando un hombre se acercó sigilosamente, tomó su celular e intentó huir. Sin embargo, la reacción fue inmediata: la joven se abalanzó sobre él, lo sujetó por la espalda y lo derribó aplicando una llave de brazo propia de este arte marcial japonés.

“¡Vengan rápido!”, gritó la mujer mientras lograba inmovilizar al sospechoso, quien opuso resistencia pero fue neutralizado en segundos. Minutos después, dos empleados del restaurante salieron de la cocina y colaboraron para retener al individuo hasta la llegada de la Policía, que procedió a su arresto.

El celular fue recuperado y, pese a la tensión del momento, Sol Vargas mantuvo controlado al sujeto hasta que los uniformados tomaron el control de la situación.

El video del altercado se convirtió en tendencia en redes sociales, donde cientos de usuarios aplaudieron la valentía de la joven. Entre los comentarios más destacados se leen frases como: “Valiente la mujer”, “10 para la mujer y 0 para el hombre de rojo” o “Nunca había visto alguien tan inservible como el señor de rojo”

