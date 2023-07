Desde principios de 2023, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha advertido de un fuerte fenómeno de El Niño que se hará presente en algunas regiones del país, por lo que las temperaturas podrían llegar a niveles históricos.

Y es que ya está sucediendo en algunas regiones en donde en el mes de julio ya se superó los 40 grados. Razón por la cual el Gobierno nacional advierte del incremento que podría llevar a zonas del país a considerarse "inhabitables". Por esa razón, Blu Radio le cuáles son las ciudades más calurosas de Colombia y las que tienen en alerta al Ideam.

Las cinco ciudades más calurosas de Colombia



Valledupar

La capital del departamento del Cesar, considerada como la casa del vallenato en Colombia, es actualmente la ciudad más caliente del país. Según el Ideam, esta ya alcanzó los 41.4 grados en el último mes, hecho que encendió las alarmas de la entidad.

Valledupar ya alcanzó los 41.4 grados en el último mes. Foto: GettyImages

Riohacha

Desde el norte del país aparece la segunda ciudad más calurosas de Colombia. La capital de La Guajira, en este mes de julio, ya alcanzó los 39.5 grados. Una cifra que es considerada única en esta región.

Riohacha alcanzó los 39.5 grados en julio. Foto: GettyImages

Publicidad

Sincelejo

La costa Caribe es conocida por sus altas temperaturas; sin embargo, la cifra ordinaria ya fue superada por Sincelejo. La capital de Sucre registró su cifra más alta con 39.4 grados en el mes de julio.

Sincelejo registró su cifra más alta con 39.4 grados. Foto: GettyImages

Neiva

La capital bambuquera de América es considerada por muchos como una ciudad muy caliente. No es casualidad que en el departamento del Huila se ubique el mítico desierto de La Tatacoa. Ahora, Neiva registró una cifra de 38.6 grados, según el último reporte del Ideam.

Neiva registró una cifra de 38.6 grados Foto: Alcaldía Neiva

San José del Guaviare

Rodeada por selva, la capital del Guaviare es considerada muy caliente en especial por su humedad. Ahora, según cifras del Ideam, esta es la quinta ciudad más caliente de Colombia, luego de que alcanzara los 38.6 grados.

San José del Guaviare es la quinta ciudad más caliente de Colombia // Foto: Alcaldía de San José del Guaviare

Publicidad

"Si bien es cierto, las temperaturas son las más altas del mes de julio, no quiere decir que tengamos una ola de calor (...) Estamos en estos momentos en temporada de ciclones tropicales, van a ingresar las ondas del este, las ondas van a traer lluvias y precipitaciones significativas para la región y entraremos en la temporada de más lluvias para la región caribe colombiana del archipiélago de San Andrés y Providencia”, dijo la jefe de la oficina de Alertas y Pronósticos del Ideam, mayor Diana Carolina Rueda.

Ideam alerta por el aumento de temperatura en Colombia

"Esto significa que en julio, las temperaturas pueden ser altas, pero no necesariamente habrá muchas horas de calor. Esto se debe a que la curva de la climatología no es lineal; las estaciones no se cambian de repente, sino que hay un periodo de transición entre una y otra (...) Esa es como la curva de la climatología, no es que se corte inmediatamente y empiece a llover o que de alguna manera pare y empiece el tiempo de sequía, sino son tiempos de transición entre una temporada y otra".

La zona norte de Colombia, especialmente La Guajira, es un área que requiere atención urgente debido al cambio climático. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha advertido que las altas temperaturas podrían hacer que esta región se vuelva inhabitable en los próximos años. La preocupación es palpable y se hace necesario tomar medidas urgentes para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático en Colombia.

Le puede interesar