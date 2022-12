Las imperfectas, libro para mujeres nacidas para triunfar

“Somos imperfectas porque no hay nada perfecto”, dijo la periodista y escritora Cristy Marrero haciendo referencia a su libro ‘Las Imperfectas’, donde 10 mujeres son las protagonistas y “cada personaje tiene sus propias experiencias y neurosis. No tienen miedo a contar lo que pasa por sus mentes”.



“Me he inspirado en personas que me han impactado, en culturas que he conocido”, contó.



“Somos quienes damos vida, por eso somos el género más complejo (…) Somos nuestras propias enemigas”, por lo que con su libro Marrero busca hacer una invitación a que las mujeres se relajen y cooperen, “seamos más solidarias las unas con las otras”.



Agregó que otra de sus intenciones es romper estereotipos pues “el libro tiene personajes de todo tipo, incluye a todo el mundo”.



“No creo que haya mujer perfecta (…) aceptémonos tal cual somos”, reiteró.



Escuche la entrevista completa en el siguiente audio*



