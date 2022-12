Las millonadas que les han ofrecido a influenciadoras en el mundo por tener sexo

La BBC Mundo reveló las millonarias cifras que les ofrecen a influenciadoras en Estados Unidos y el mundo a cambio de tener relaciones sexuales, un fenómeno que no es ajeno a las youtubers y creadoras de contenido en Colombia.

El programa de Vitoria Derbyshire en la BBC mostró varios casos que conocieron alrededor de famosas youtubers que han recibido numerosas propuestas para tener sexo a cambio de sumas considerables de dinero.

Tyne-Lexy Clarson, una famosa influenciadora que ostenta más de 420.000 seguidores en Instagram, relató cómo, desde los 19 años, empezó a recibir propuestas sexuales a cambio de viajes por lujosas zonas de Dubái.

"Es prostitución de alto nivel. Es tenebroso pensar que, si me han enviado mensajes a mí, probablemente también los han enviado a miles de jóvenes bonitas en Instagram", dijo a la BBC.

Justamente, cuando tenía apenas 19 años, le ofrecieron 25.000 dólares, aproximadamente $83 millones de pesos, por ir a una comida y luego salir a una fiesta en un bar. No obstante, la cifra subió considerablemente cuando participó en el reality de solteros Love Island, cuando la invitaron a Dubái por cinco noches a cambio de 65.000 dólares, más de $210 millones de pesos.

"Es mucho dinero para algunas personas, son sumas de dinero que te cambian la vida", confesó Clarson, quien resaltó que nunca aceptó ninguna de las propuestas que ha recibido, pero, confesó, ha sentido preocupación por aquellas jóvenes que en medio de necesidad podrían caer en esa “red de prostitución”, como la llama.

Rosie Williams, una hermosa instagramer que tiene más de 840.000 seguidores en su cuenta personal, también hizo parte del elenco del reality Love Island, contó a la BBC que recibió la multimillonaria propuesta de recibir hasta 130.000 dólares al año (más de $433 millones de pesos), junto a ropa de la mejor marca y bolsos de marcas sofisticadas a cambio de ser la novia de un hombre en Dubái.

"Te advierten que tu vida cambiará drásticamente, pero nunca te advierten que un hombre podría comprarte. Puede ser que no estamos en una posición en la que necesitamos hacerlo así que no hablamos de ello o también puede ser que lo hayamos hecho y estamos demasiado avergonzadas", confesó.

Así mismo, la BBC recopiló una entrevista con una influenciadora anónima, quien aseguró que sí aceptó una de las propuestas que le hicieron, justamente porque no estaba manteniendo altos sus números en Instagram.

"Inicialmente me ofreció bolsos de diseñador. Él tenía un fetichismo de ser financieramente dominante y se excitaba sexualmente gastando cientos y cientos de dólares en bolsos para regalarme. A mí me estaba costando trabajo mantener a mis seguidores en internet. Así que supongo que por eso acepté la oferta", contó.

Además, confesó que aceptó tener sexo con él luego de que le contara sobre una deuda que tenía y él, sin ningún problema,

le dijo que se la pagaría y le daría el doble de dinero a cambio de mantener relaciones.

"Él era realmente agradable conmigo. Durante la cena, comenzamos a beber y me preguntó sobre mis finanzas. Le expliqué que tenía una deuda de US$6.500. Me dijo: 'Ten sexo conmigo y te daré el doble'. Sentí una mezcla entre degradada, realmente molesta conmigo misma, violada”, relató.

Sin embargo, defendió el hecho de que, para ella, eso no es prostitución.

"Es enfocarse en tener una relación que progresa con el tiempo, mientras que la prostitución es acordar una tarifa con un extraño", dijo.

Mientras tanto, en Colombia también se han presentado este tipo de proposiciones a influenciadoras del país.

Maqui Alejandra Ayala, conocida en las redes sociales como Maqui015, es una influenciadora que supera los 740.000 seguidores en Instagram, confesó en un video de julio 2019 que desde que era menor de edad comenzó a recibir propuestas de todo tipo.

“Me empezaron a llegar correos, comentarios y mensajes en todas las redes, todos de la misma persona. Yo lo bloqueaba de una red social y me empezaba a llegar en otra. Nunca los leía, solamente los eliminaba. Un día dije “por qué esta persona me está acosando”. Ahí supe, él era árabe y tenía mucho dinero. Me decía que le parecía bonita, que me invitaba a un viaje todo pago a Dubái, que me quería llevar a muchos lugares”, contó.

Incluso, confesó que el hombre le prometía darle todo lo que ella quisiera, sin importar el valor. Sin embargo, la condición para todo esto era, justamente, estar con él.

“Yo me asusté muchísimo, me mandaba fotos de sus partes íntimas. Él me investigó mucho, sabía muchas cosas de mí”, relató.

Ante estas situaciones, las diferentes redes sociales han resaltado su completo rechazo ante conductas sexuales de ese tipo.

"Las solicitudes sexuales no son toleradas en Instagram y aquellos que repetidamente violen las normas serán expulsados", dijo Facebook.

"Queremos que Instagram sea un lugar seguro para que la gente pueda expresarse. Invertimos mucho en herramientas y tecnologías para evitar el acoso en la plataforma", añadió Instagram a la BBC.