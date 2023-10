Las novelas en las que participó Alejandra Villafañe: estas son

Alejandra Villafañe , una actriz talentosa que cautivó a la audiencia con su versatilidad en la pantalla, falleció a la edad de 34 años. A lo largo de su carrera, Villafañe participó en varias producciones notables que dejaron una impresión duradera en la industria del entretenimiento y en los corazones de sus seguidores.

Villafañe, conocida por su participación en exitosas producciones, como 'La nieta elegida' y 'Siempre bruja', conmovió a los espectadores con su actuación excepcional. Sin embargo, en mayo de este año, la actriz anunció su retirada temporal de proyectos para centrarse en su salud, ya que se encontraba en medio de un tratamiento contra el cáncer.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por familiares y amigos en la tarde de este sábado, dejando a la comunidad del entretenimiento de luto. Alicia Villafañe, tía de la actriz, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para honrar a su sobrina.

"Cerraste tu vida con broche de oro, mi amor. Por eso la respuesta a la pregunta que me hiciste: ‘¿Qué dirías si me muero hoy?’, mi respuesta fue que eras una Berraca y no por soportar la enfermedad, sino por todo lo que alcanzaste. Orgullosa siempre de ti", escribió.

La valentía de Alejandra Villafañe en su lucha contra el cáncer fue inspiradora para muchos. En julio de este año, la actriz reveló públicamente que había sido diagnosticada con la enfermedad y se sometió a una intervención quirúrgica. Posteriormente, en septiembre, compartió más detalles sobre su estado de salud, informando a sus seguidores que había comenzado su proceso de quimioterapia.

Además de su trabajo en televisión, Villafañe también participó en la serie 'Manes' de Amazon Prime y su trabajo más reciente fue en la película 'El Yuppie y El Guiso' de Caracol Televisión.

