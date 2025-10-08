En vivo
Leona de un influencer se escapó de su jaula y atacó a niño de 11 años: "No sobrevivía"

Leona de un influencer se escapó de su jaula y atacó a niño de 11 años: “No sobrevivía”

La madre del niño compartió el dramático relato de su hijo sobre el momento del ataque. Ataque quedó en video.

Leona de un influencer se escapó de su jaula
Foto: redes sociales
Leona de un influencer se escapó de su jaula
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Un trágico incidente ocurrido en la provincia de Kanchanaburi, Tailandia, dejó a un niño de 11 años gravemente herido luego de que una leona escapara de la vivienda donde era criada como mascota por un reconocido influencer.

El ataque se produjo el 4 de octubre, cuando el felino, una cachorra de un año llamada Mahaesee, se soltó de la cadena con la que estaba amarrada mientras se hacían arreglos en su jaula. El animal salió a la calle y embistió a un grupo de niños que jugaban en las inmediaciones de la propiedad de Parinya Parkpoom, un creador de contenido de 32 años.

La víctima, identificada como Arthit Nueangnui, sufrió mordidas en la cadera al ser derribado por el animal. Un vecino, Sarawut Tokaeo, de 43 años, corrió a auxiliar al menor y logró apartar al felino golpeándolo en la cabeza, aunque resultó lesionado durante el forcejeo. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano.

La madre del niño compartió el dramático relato de su hijo sobre el momento del ataque: “Me dijo que el león lo tumbó al suelo y pensó que iba a morir, así que fingió estar muerto para que lo dejara en paz”, declaró. Los médicos informaron que el menor tuvo que ser intervenido nuevamente por el sangrado de una de sus heridas, pero confían en su recuperación.

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron al animal corriendo por la calle antes de ser recuperado por su dueño, quien lo volvió a encerrar. Parkpoom reconoció su responsabilidad en el suceso y anunció que cubrirá todos los gastos médicos. “Creí que la cadena era segura, pero se rompió y no me percaté hasta que un vecino me advirtió que el león había escapado. Asumo mi culpa”, dijo el influencer a medios locales.

En Tailandia, la tenencia de leones como mascotas es legal, pero desde 2022 es obligatorio registrarlos, implantarles un microchip e informar a las autoridades antes de trasladarlos. El propietario no había cumplido con estos requisitos y fue acusado de violar la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre, que contempla sanciones de hasta 50.000 baht (unos 1.540 dólares) y penas de prisión de seis meses.

