Videos del trágico incidente se hicieron virales en TikTok, mostrando el momento en que personal de seguridad del centro comercial practicaba reanimación cardiopulmonar al bebé.

Murió bebé de siete meses al caer de segundo piso en un centro comercial
Murió bebé de siete meses al caer de segundo piso en centro comercial
Foto: captura video TikTok
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Un trágico accidente ocurrido el pasado fin de semana en el centro comercial Real Plaza Lima – Centro Cívico, en Perú, dejó como saldo la muerte de un bebé de apenas siete meses de edad, quien cayó desde el segundo piso mientras estaba con su familia.

Según reportaron medios locales como Infórmate Perú, el menor fue trasladado de urgencia a la Clínica Internacional, donde recibió atención médica inmediata; sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida fueron en vano debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto.

Videos del trágico incidente se hicieron virales en TikTok, mostrando el momento en que personal de seguridad del centro comercial practicaba reanimación cardiopulmonar (RCP) al bebé, mientras sus familiares observaban sin poder intervenir. En uno de los videos se aprecia a la abuela arrodillada, llorando y gritando de desesperación, mientras los padres se abrazan desconsolados.

Aunque las imágenes circularon rápidamente en redes, las circunstancias exactas del accidente aún no han sido esclarecidas. Testigos han difundido diferentes versiones sobre lo ocurrido: algunos aseguran que el bebé cayó desde el barandal de unas escaleras eléctricas; otros señalan que estaba en brazos de su padre, quien habría intentado evitar que su madre, la abuela del menor, cayera por las escaleras, descuidando al niño.

“El padre llevaba en brazos a la bebé y, por evitar que la abuela se cayera por las escaleras, perdió el equilibrio y la bebé cayó al pavimento”, relató un testigo citado por medios locales. Otras versiones apuntan a que la abuela habría colocado al menor en el barandal, mientras algunos internautas aseguran que una distracción con el celular habría sido determinante.

Las autoridades de la comisaría de Alfonso Ugarte iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar si hubo negligencia de parte de los adultos responsables.

