Llorando y bajo la lluvia: vendedor de helados narró su historia como trabajador informal

En redes sociales es normal encontrarse historias extraordinarias o motivadoras que rápidamente son viralizadas por cientos de usuarios. Así fue el caso de un vendedor de helados en Cartago, Valle del Cauca, quien contó en TikTok su historia como trabajador informal.

Fue un usuario de esta red el que decidió compartir la historia de este hombre después de que lo viera bajo la lluvia con su carro de helados. Por esta razón decidió invitarlo a tomarse un café a su casa en compañía de un pan.

"¿Sabe quién se está mojando en esa esquina? Es una persona y ni siquiera sabemos qué problemas tenga, qué necesidades tenga. Pero yo voy a llamarlo y voy a entrarlo a mi casa", manifestó este usuario en Tiktok.

Una vez se encontró con él dentro de su hogar se dispusieron a tomarse la tasa de café y el vendedor empezó a narrar su historia. Inicialmente, Felipe, como se llama este vendedor, dijo que en el día había conseguido hacer 16.000 pesos en ventas, pero que solo le quedaban 8.000 para él y su familia.

"Quiero que la gente me ayude. Prefieren comprarle a otros vendedores que a mí, yo no tengo la culpa de haber nacido así y así como soy las personas no me ayudan. A veces yo me siento a llorar porque no encuentro cómo llevarle la comida a la bebé mía. Tengo una niña de 3 añitos, espero que las personas que vean este video me ayuden y me compren, que se pongan la mano en el corazón", manifestó Felipe en el video.

Ante la conmovedora historia, este usuario de TikTok decidió entregarle a Felipe un fajo de billetes para que pudiera llevarle comida a su familia, algo que no pudo aguantar y rompió en llanto en frente de la cámara.

En redes sociales hay personas que apoyaron la acción de este tiktoker; sin embargo, otros consideran que se trataría de una historia falsa e incluso actuada, pero la mayoría quieren apoyar a Felipe para llevar alimento a su hogar.

