Lo ideal para ganar respeto, demostrar calidad en el trabajo: Esteban Jaramillo

El reconocido periodista deportivo Esteban Jaramillo, con más de 30 años de experiencia en el oficio, estuvo en diálogo con Mabel Lara en un nuevo episodio de En Blanco y Negro.

Contó anécdotas de su vida, su etapa en Manizales y el despertar de su amor por el periodismo y el deporte, en especial el fútbol.

“Tuve una infancia muy buena, no tuve muchos recursos pero éramos felices, jugábamos fútbol desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos”, relató.

Manizales ha sido cuna de grandes periodistas deportivos que hoy en día son muy reconocidos en el medio, Jaramillo explicó por qué se presentó esta situación en esas tierras.

“En la época naciente de nosotros dentro del ámbito periodístico, había uno o dos periodistas muy destacados, uno de ellos era Javier Giraldo Neira, que marcó pautas dentro del comentario, el estilo que él impuso no existía en el momento”, dijo.

“A través de ese estilo, escuchándolo a él, fuimos saliendo todos; moldeándolo a la manera de cada uno. De ahí salió Urrego (Ricardo), Javier Hernández (Bonett), Henao (Ricardo), Mario César (Otálvaro), Carlos Antonio Vélez”, agregó.

Jaramillo se refirió también al episodio difícil que le tocó vivir cuando fue acusado de enriquecimiento ilícito y estuvo un tiempo detenido.

“A mí me detuvieron por diez millones de pesos, yo no desfalqué el Estado, no trafiqué con drogas; a mí no me hicieron extinción de dominio (…) fue por unas cuñas que la misma empresa tenía y, que el dinero, yo mismo había declarado”, recordó.

Esa experiencia le trajo algunos inconvenientes que se manifestaron en el rechazo de algunos de sus colegas o de personas, que en la actualidad, lo siguen juzgando por ese hecho del pasado.

“A veces cuando yo hago comentarios en las redes y doy mis opiniones, a mi no me juzgan el comentario sino por lo que me pasó y eso me duele. Hay un prejuicio y muy pocos se me han arrimado a preguntarme por qué fue el problema”.

Inclusive confesó que “soy víctima de agravios constantes del periodista Iván Mejía, una vez dijo algo tan doloroso que fue como que me clavaron un puñal, él estaba transmitiendo desde Brasil y dijo: esta es la verdadera Telepolémica y no la que está haciendo el ex presidiario en Bogotá; me dolió mucho”.

Escuche toda la entrevista aquí.