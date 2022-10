Lo que hacen los taxistas con pasajeros de Uber se llama secuestro: abogado

“No hay que hacer ninguna concesión en ese sentido. Eso es un secuestro. En Colombia todo particular puede hacer aquello que no está prohibido y usar Uber no está prohibido. Nadie puede arrebatarte a ti ni tu vida ni tu libertad”, dijo.

El jurista agregó que retener a un ciudadano “es una retención por una vía de hecho y por lo tanto un delito que se llama secuestro.

De otro lado, Daniel Cardona, un ciudadano que fue víctima de una encerrona de taxistas por viajar en Uber, relató En BLU Jeans los momentos que vivió durante este hecho ocurrido en Bogotá.

“Llegando a la 84 con calle 85 salen 60, 70 personas. Empezaron a decir que el servicio era ilegal, que la camioneta no estaba autorizada”, expresó.

Explicó que tuvo que intervenir la Policía y que una vez salió del carro sufrió todo tipo de improperios por parte de los taxistas.

Agregó que usa Uber porque el servicio es bueno y no tiene que enfrentarse al famoso “para allá no voy”, tan usado por los taxistas.