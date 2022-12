Lo que más gano en mi trabajo es la satisfacción de hacerlo: Alberto Salcedo

escrito sobre la dura vida de un niño indígena llamado Wikdi gracias al cual se llevó un premio Ortega y Gasset.

Publicidad

“Cuando me plantearon la idea me pareció interesante, una vez lo hice supe que tomé la decisión correcta, eso es una de las cosas que me gustan de mi trabajo, me da la oportunidad de conocer mi país y a su gente”, aseguró Ramos.

El relato de la ‘Travesía de Wikdi’ narra la historia de un pequeño indígena al que le toma horas ir de una Unguía a Arquía, Chocó, para poder recibir sus clases.