Los estrenos que han marcado la cartelera cinematográfica este 2024

Este jueves 25 de enero, cuatro películas llegan a la cartelera, entre ellas "El niño y la garza", una animación que generó polémica en el país por las declaraciones de Geraldine Fernández, pero que ha conquistado el Globo de Oro. Otra destacada es "Anatomía de una caída", ganadora de la Palma de Oro en Cannes el año pasado, dirigida por Justine Triet.

La tercera propuesta es "Pobres criaturas", dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone, quien se llevó el Globo de Oro. La cinta acumula 11 nominaciones a los premios BAFTA. El periodista cinéfilo Luis Carlos Rueda destacó, en Sala de Prensa Blu, la seriedad de estos premios británicos, que omitieron nominar a "Barbie" como mejor película, subrayando su criterio basado en la calidad cinematográfica.

“Incluso creo que son más serios que los Globos de Oro y que los mismos Óscar, por ejemplo, no nominaron Barbie a mejor película, que me parece un acierto, no porque yo tenga nada en contra la Barbie, porque me parece lo que han hecho, por qué objetivamente se consideran incluso mejor como Academia”, sentenció.

Entre las expectativas para los Premios Oscar, Rueda apostó por " Oppenheimer ", una película que considera completa en todos los aspectos. Dirigida por Christopher Nolan, aborda la historia del hombre detrás de la bomba atómica, protagonizado por Killian Murphy y Robert Downey Junior. Anticipó que las nominaciones, que se anunciarán este martes 23 de enero, podrían consolidar a esta película como favorita para llevarse varios premios de la Academia.

También, el cinéfilo recomendó series y películas para disfrutar en casa para este año 2024. Destacó "Succession", una serie que ha ganado premios Globo de Oro y Emmy, disponible en HBO Max. Además, menciona "Bronca" y "La sociedad de la nieve" dirigida por Juan Antonio Bayona, ambas de Netflix.

Por último, conversó de la serie de Netflix sobre Griselda Blanco, sobre una famosa jefa de la mafia colombiana, Rueda resaltó la transformación de Sofía Vergara en un papel dramático y la polémica en torno a la demanda del hijo de Griselda, por derechos no consultados.

“Está demandando la serie porque dice uno no consultaron, y dos, ‘yo no recibí ni un centavo’. Entonces también hay un interés económico detrás de esa demanda”, puntualizó.