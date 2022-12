Los Picapiedra serán llevados al cine en una película animada

Bros., informó la edición digital de la revista The Hollywood Reporter.

Publicidad

El autor del guión es Chris Henchy, socio de Will Ferrell y Adam McKay en Gary Sanchez Productions y coautor del texto de la comedia "The Campaign", protagonizada por Ferrell y Zach Galifianakis.

El proyecto, ahora mismo en fase de desarrollo, contará con Ferrell y McKay como productores ejecutivos.

Publicidad

La serie, que se desarrollaba en la Edad de Piedra y giraba en torno a la familia de los Picapiedra, se emitió desde 1960 hasta 1966 y se mantuvo en antena en países de todo el mundo durante las décadas posteriores.

Publicidad

El estudio Universal lanzó una versión de acción real en 1994 que contó con la producción de Steven Spielberg. El reparto estaba formado por John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick Moranis, Rosie O'Donnell y Elizabeth Taylor.

Aquel filme contó con 32 guionistas acreditados en el proyecto, sostuvo la publicación.

Publicidad

El estudio Warner Bros. se hizo con los derechos de "The Flintstones" como parte de la adquisición en 1996 de Turner Broadcasting, que previamente se había hecho con la empresa Hanna-Barbera en 1991.

Publicidad

Con EFE.