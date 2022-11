Madre de niña con cáncer lleva esperando 3 años que Caprecom tramita trasplante

Hellen Alexandra Restrepo es una niña de 3 años que fue diagnosticada con anemia aplástica a los 10 meses de nacida. Desde ese momento su madre, Andrea Restrepo, realizó las diligencias médicas para que le fuera autorizado un trasplante de médula ósea y así salvar su vida.

Sin embargo, Andrea Restrepo denunció En Blanco y Negro que ya se han cumplido tres años desde la solicitud y en ese tiempo ha tenido que desplazarse de Mitú, Vaupés, a Villavicencio, luego a Bogotá y de allí a Cali, donde se encuentra actualmente viviendo con su hija en la Fundación Carlos Portela, dedicada a mejorar la calidad de vida de niños con cáncer en Colombia, ya que la mujer es madre cabeza de familia, de escasos recursos y trabaja en servicio doméstico.

“La EPS no ha tenido convenios fijos con las clínicas que necesita la niña para poder agilizar el proceso de trasplante. Cada vez que tengo una cita me dicen que se acaban los convenios con las clínicas. Cada vez que pasa eso me toca esperar que Caprecom haga el convenio”, aseguró.

Andrea Restrepo comentó que durante este mes a Hellen se le han realizado 37 transfusiones de sangre, lo que compromete su vida por el delicado estado de salud, pues según relata “se le han caído las defensas, se pone pálida y le cuesta respirar”.

“La cantidad de transfusiones puede generar sobrecarga de hierro y eso puede llevarla a la muerte”, indicó María Fernanda Portela de la fundación, quien además denunció negligencia por parte de Caprecom, ya que no le prestan atención y nadie responde pese a que han presentado tutelas ante la Superintendencia de Salud.

“Esto es lo que pasa siempre con los niños con cáncer en este país. Los niños con cáncer están olvidados en Colombia”, aseguró Portela.

Por ahora, Andrea sigue esperando que Caprecom ayude con el trasplante para Hellen, que costaría unos 1.500 millones de pesos, para salvarle su vida y no perder a otra hija como ocurrió en el pasado cuando falleció a los 3 años su primogénita por la misma enfermedad.