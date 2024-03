Maluma, enojado porque le negaron la entrada a un bar en Medellín por usar shorts: “No vuelvo”

Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, se vio envuelto en una situación desagradable en su ciudad natal, Medellín, cuando le negaron la entrada a un bar debido a la vestimenta que llevaba.

El reconocido reguetonero expresó su frustración a través de sus redes sociales, denunciando la discriminación que sufrió por parte del establecimiento. A través de su cuenta en la plataforma X, Maluma compartió su indignación y cuestionó los criterios utilizados para determinar el modo de vestir adecuado.

"Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts. ¿Quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten. Cómo te veas no define quién eres ¡NO VUELVO!", expresó el artista en su publicación.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, pidiendo al cantante revelar el nombre del lugar donde ocurrió el incidente. Sin embargo, Maluma optó por mantener la discreción al respecto.

Publicidad

"Si te pasa a ti, ¿qué nos espera a nosotros?", "Pero dinos el lugar", "Otro caso de '¿Ud no sabe quién soy yo?'", "Es una bobada y pierden ellos", "Que vivan los shorts y las camisillas", y "No vengas tú con tu show. Puedes ser muy Maluma, pero hay normas de vestimenta para entrar en algunos lugares", son solo algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Cabe recordar que Maluma está a la espera de su primera hija, París y el origen de su nombre también se ha convertido en un tema de interés, ya que en un video viral, donde la pareja anunció que estaba a la espera de su primer bebé, Maluma y Susana Gómez dieron a conocer que decidieron llamarla así porque fue el lugar donde fue concebida.