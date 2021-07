Mamá de Jackson Barreto, de La Voz Kids, habló de su dura batalla legal para recuperar el niño

Miles de colombianos lloraron al ver la historia de Jackson Barreto , el niño venezolano que se robó el corazón de los jurados en La Voz Kids.

El pequeño, de 11 años de edad, afirmó ante las cámaras de Caracol Televisión que antes vivía en las calles y que cantaba ganándose el corazón de los transeúntes.

El menor, quien pasó a la segunda ronda clasificatoria y hace parte del equipo de Andrés Cepeda, comenzó a hacer su sueño de realidad de ser cantante.

No obstante, el medio de comunicación El Pitazo , de Venezuela, habló con Reina Isabel Maramara, madre del niño, quien aseguró que ahora libra una dura batalla legal para recuperarlo.

Precisó que la disputa legal por su custodia es ardua y asegura que “le apartaron el niño de ella”.

Según ese medio de comunicación, Jackson comenzó a cantar desde los 9 años en las calles de Barquisimeto, especialmente en el mercado, donde los arrendatarios del lugar le daban paquetes de harina, granos, azúcar y otros alimentos para llevar comida a su casa.

Sin embargo, el padrastro de Jackson se lo llevó a Colombia, supuestamente, por 15 días, y llegó a cantar en las calles del departamento de Arauca.

El viaje era para que conociera el país, pero pasó el tiempo y no supe más de Jackson ni del hombre hasta que me mostraron videos del niño cantando en las calles dijo Reina Isabel.

La señora afirma que en Colombia el niño dio con Esther Molina, a quien el niño llama “madrina”. Esta mujer ha solicitado a Maramara que le entregue la partida de nacimiento del pequeño; sin embargo, ella se ha negado.

“Ella me dijo que si quería fuese a buscar plata, pero yo le dije que no estaba vendiendo a mi hijo. Es una historia fuerte, estoy esperando salir de esto porque yo quiero rescatar a mi hijo”, precisó Reina Isabel, quien afirmó además que no ha atendido lo de la custodia porque tiene a su otra hija hospitalizada.

Reina Isabel finalizó indicando que seguirá luchando por recuperar al niño, uno de los más opcionados a llegar a las finales de La Voz Kids Colombia.