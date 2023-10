Margarita Rosa muestra cambio en su rostro tras dejar el bótox: “Estas líneas de aquí son terribles”

La actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco sorprendió a sus seguidores al anunciar su decisión de abandonar los retoques estéticos en su rostro, como el bótox, optando por experimentar el proceso natural de envejecimiento.

En el mes de febrero, la talentosa caleña de 57 años compartió su determinación en las redes sociales: "No quiero ponerme más bótox ni rellenos ni nada de eso. Quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya", expresó a través de su cuenta de TikTok.

Ocho meses después de su reveladora declaración, Margarita Rosa mostró con orgullo sus arrugas en un nuevo video publicado en la misma plataforma, titulado "Envejeciendo a lo Bestia". En dicho video, mostró su rostro sin retoques estéticos ni filtros, mientras discutía la tendencia en las redes sociales de utilizar un filtro que envejece digitalmente a las personas.

Sin embargo, la experiencia de ver su propio rostro envejecido la inquietó profundamente. "Yo usé el filtro ese y de verdad que me aterró tanto, que casi que traiciono mi consigna de que no quería perderme mi envejecimiento", confesó la actriz. Señaló ciertas líneas y arrugas que le preocupaban particularmente, admitiendo que le causaban cierta incomodidad.

Además, Margarita Rosa mencionó que el cuello también la tenía preocupada, calificándolo como "tenaz". No obstante, en otro video, aclaró que su elección de no someterse a cirugías de rejuvenecimiento facial no la hacía sentirse moralmente superior a quienes optan por ellas. Reconoció que cada individuo tiene el derecho de tomar decisiones sobre su apariencia y que ella simplemente eligió seguir un camino diferente.

Mientras algunos la elogian por su valentía y autenticidad, otros la critican, argumentando que no hay nada de malo en buscar mantener una apariencia más juvenil mediante procedimientos estéticos.

