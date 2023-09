"No me conformo con ser muñeca del entretenimiento, soy una ciudadana": Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco aseguró en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que no se conforma con ser una “muñeca de entretenimiento”, sino que es una “ciudadana”, esto, después de haberse llevado el premio a la mejor actriz en la competencia Orizzonti (Horizontes) del festival de Venecia, el pasado sábado.

Por su interpretación de una narcotraficante en ‘El Paraíso’, Margarita Rosa de Francisco ganó el que es quizá el mayor premio que haya logrado una actriz colombiana y le agradeció a Colombia por “todo” lo que le “ha dado”.

“En esta categoría, yo pensé que no se premiaban a las actrices. Para mí, había sido suficiente con ir a la premier, con saber que nos habían escogido para participar, no más en la muestra, pero yo estaba completamente convencida de que las premiaciones de mejor actor y actriz y director y todo eso, se hacían en la otra categoría, no en esta”, expresó.

La actriz también se refirió a su presente como activista y cómo podría verse relacionado su posición ideológica con su lado de actriz.

“Pues mira, yo pienso que somos seres políticos, de todos modos, tal vez mi rebeldía tiene que ver con que no me conformo con ser una muñeca de entretenimiento, sino una ciudadana, una parte de Colombia y quiero formar parte de la discusión política como ciudadana. No me quiero apartar de esa discusión”.

Por otro lado, sobre la película contó de qué se trata y cómo fue su interpretación en esta. Además, narró la experiencia de trabajar aprendiendo un italiano “de la calle” en solo ocho meses.

“A mí me tocó trabajar aprendiendo a hablar un italiano que no es el estándar que se aprende en las escuelas, sino el de la calle, se suponía que es una colombiana que aprende a hablar italiano, pero el italiano sucio de la calle”, detalló.

Finalmente, Rosa de Francisco enfatizó en dejar claro que no quiere ser una figura ni muñeca de entretenimiento y que, más allá de su presente como actriz, seguirá participando y opinando de los temas de importancia en el país.

“Cuando tenga una opinión poderosa con respecto a algo, pues seguramente la manifestaré, aunque eso me cueste que muchos no me quieran”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: