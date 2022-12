María Alejandra Muñoz, la mujer que pintó ‘el Sagrado Corazón de Uribe’

En los últimos días se hizo viral un video, en el que la congresista Paloma Valencia habla sobre el Plebiscito por la Paz. Sin embargo, no fue eso lo que llamó más la atención, sino una imagen que se ve al fondo que guarda similitud con una del Sagrado Corazón de Jesús, pero con el rostro del expresidente Álvaro Uribe.

Muñoz reveló que el cuadro lo pintó hace cerca de cinco años porque siempre ha tenido inquietud por el arte, pese a que es diseñadora.

“Tengo una influencia fuerte de la parte de la caricatura y me parece que la pintura da para todo, no soy propiamente artista, soy diseñadora, sin embargo, siempre he tenido inquietud por el arte”, dijo.

Afirmó que el origen de sus pinturas se “con Pablo Escobar porque siempre le llamó la atención los santos populares, “la adoración que el pueblo le puede hacer a unos personajes públicos que incluso los consideran sobrehumanos”.

Muñoz aseguró que con ese y con todos los cuadros lo que yo pretende “es demostrar que las figuras públicas se terminan convirtiendo en figuras de adoración para el resto de los mortales”.

