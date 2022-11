María Fernanda Cabal, protagonista de la fake news de la semana

Sin duda, la principal fake news de la semana corre por cuenta de la senadora María Fernanda Cabal, tras publicar unas fotografías en las que aseguraba que el periodista Nicholas Casey hacía “gira con las Farc”.

A continuación, una selección de las principales verificaciones de la agencia la AFP.

Publicidad

Lea también: Periodista que se ve en una de las fotos publicadas por María F. Cabal no es Nicholas Casey

1. EL CORRESPONSAL DEL NYT QUE NO ERA

Publicidad

Una foto que supuestamente muestra al corresponsal del diario estadounidense The New York Times en Colombia Nicholas Casey "de gira con las Farc" fue compartida miles de veces en redes sociales desde que comenzó a circular el 18 de mayo, un día antes de que el periodista anunciara su salida del país. Sin embargo, no muestra a Casey.

Publicidad

Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva.

¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews pic.twitter.com/EQdhqM2i1c — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 18, 2019

2. ¿LOS KIRCHNER CON ROUSSEFF Y ESCOBAR?

En mayo volvieron a circular en las redes sociales publicaciones con una fotografía que, aseguran, muestra a los expresidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner y a la exmandataria brasileña Dilma Rousseff junto al narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Estas versiones, que circulan en español y en portugués desde 2014, son falsas: ni Rousseff ni Escobar aparecen en la foto, aunque sí los Kirchner, quienes fueron fotografiados junto a amigos.

Publicidad



3. EL PETRÓLEO DE MALVINAS

Desde mediados de mayo circulan en redes sociales publicaciones, según las cuales, el gobierno argentino otorgó permisos de exploración petrolera a capitales británicos en áreas cercanas a las Islas Malvinas, archipiélago bajo dominio de Gran Bretaña pero disputado por Argentina. Efectivamente, luego de un proceso de licitación, la empresa británica Tullow Oil PLC quedó como una de las 13 compañías adjudicatarias en tres cuencas del mar territorial argentino.

Publicidad



4. EL PUENTE COLAPSADO

Un video que muestra el colapso de un puente y la caída de varias personas al agua ha circulado en redes sociales como si ocurriera en Colombia o incluso Ecuador -según la versión-, y ha sido compartido más de 99.000 veces desde mayo de 2018. Aunque las imágenes son reales, ocurrieron en Filipinas con políticos locales.

5. UN TORNADO EN MIAMI

Una imagen en la que se aprecia una gran nube acercándose a un balneario ha sido compartida más de 3.800 veces en redes sociales, desde el 13 de mayo, asegurando que se trata de un tornado en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, la pieza es una creación del artista estadounidense Brent Shavnore.