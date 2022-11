Me presionaron para que ‘sapeara’ a Pablo Escobar: René Higuita se confiesa

En el programa deportivo ’90 Minutos de Fútbol’ de Fox Sports, René Higuita recordó un episodio de su vida que “hoy ya es historia”: su paso por la cárcel y la relación con Pablo Escobar.

Según el exarquero, la coincidencia de haber sido apresado tras ser acusado de intermediar en la liberación de una niña, hija de un miembro del cartel de Medellín, con una reciente visita a la Catedral, la cárcel de Pablo Escobar, ocasionó un serio problema para su vida.

“Cuando empieza esa persecución contra Pablo Escobar empiezan a agarrar a todos sus amigos”, dijo Higuita, aunque agregó que en realidad no fue amigo del capo. “La gente me volvió amigo de él”, señaló.

También reveló que estando en prisión fue víctima de presiones para que entregara a Pablo Escobar. “A mí me dicen: usted está aquí por la ley 40 (ley antisecuestro); entrégueme a Pablo Escobar y usted no tiene delito”, dijo, a lo que respondió: “a mí júzgueme por la Ley 40, a mí no me juzgue por sapo” y esa respuesta hizo que se le viniera “el mundo encima”.

“Me montaron en un helicóptero, me llevaron a Bogotá (esposado) y eso no se lo han hecho ni al peor narcotraficante”, dijo el exarquero, quien concluyó su anécdota diciendo que luego de nueve meses lo dejaron en libertad y todo acabó “como una equivocación” de la justicia.

