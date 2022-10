“Me vendieron a los 13 años a un señor que tenía 25”: víctima de matrimonio infantil

En el día de la Niña, Unicef presentó el ‘Análisis de situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia 2010-2020’, en el que explican el desolador panorama de matrimonios infantiles y uniones temporales en el país, pues Colombia no solo está entre los 20 países con más matrimonios forzados del mundo, sino que también está entre los seis países latinoamericanos que permiten casarse desde los 14 años.

Los matrimonios infantiles son una de las primeras causas de embarazos infantiles, Unicef señaló que del 2019 al 2020 se han registrado 1’100.796 nacimientos en niñas entre 10 a 19 años, que estaban en uniones de hecho.

Esa es la historia de una joven que fue vendida a los 13 años a un hombre 12 años mayor que ella: “Yo fui vendida con 13 años, yo tenía 13 y el señor 25, tuve a mi bebé de 14 años y a él nunca lo quise. Fui maltratada por su mamá y su familia, que me llamaban a las 2 o 3 de la mañana a moler maíz y me enviaban a vender una caja de huevos cocidos”.

Enfrentar las etapas del crecimiento para las niñas es difícil cuando están lejos de sus familias y en entornos violentos.

“Cuando me desarrollé estando ahí fue terrible, yo lloraba y no comía; yo siento que cuando uno se desarrolla necesita alguien que lo apoye. Para mí fue durísimo. La señora con la que vivía vio que lloraba mucho y me dijo váyase mejor, yo me fui para mi casa y duré un mes allá, pero mi papá me dijo, se larga, a qué vino, ya está grande, váyase a trabajar”, manifestó otra víctima.

Estás uniones, además, son una de las principales causas de embarazos a temprana edad. La investigación también da cuenta de que las niñas que son víctimas de estos hechos también viven en entornos violentos.

