Messi y Neymar entrenan con normalidad, el 'tridente' amenaza a River Plate

El Barcelona anunció el jueves que Messi había sufrido un cólico nefrítico y que era baja para la semifinal ante el Guangzhou (3-0 con triplete de Luis Suárez). Desde entonces el club no había informado sobre la evolución del jugador.

Finalizó el misterio en cuanto Messi entró al campo junto a Neymar y empezó a hacer ejercicios con el balón para calentar.

Salvo sorpresa, la delantera de gala del equipo azulgrana; Messi, Neymar y Suárez, liderará el once de Luis Enrique.

Antes de que comenzara el entrenamiento el técnico azulgrana compareció en rueda de prensa y tuvo que responder hasta cuatro preguntas sobre el estado de sus estrellas, siendo todo lo escueto que pudo en cada una de ellas.

"Bien, mejorando los dos", dijo a la primera. "Falta el entrenamiento de hoy y muchas horas antes del partido. Están mejorando los dos, todos están mejorando. Siempre soy optimista", respondió a la segunda.

En la última optó por quedarse en silencio. "Puedo estar así el tiempo que queráis", avisó a los periodistas hasta de que el encargado de prensa de la FIFA tomara la palabra.

Más hablador se mostró cuando le preguntaron por River Plate: "Le he visto hacer un poco de todo, juega bien a fútbol, puede defender alto y bajo, le he visto muchas variantes".

También se extendió cuando le preguntaron por nombres propios: "Destaca por ser un bloque, aunque podría hablar de Carlos Sánchez, Mora, Alario, Lucho González, aunque no participa normalmente de inicio, Kranevitter y Ponzio, que son los que llevan el peso del partido, sin olvidarme de mi compañero Saviola -coincidieron en el Barcelona-".

El capitán azulgrana Andrés Iniesta, destacadísimo en la semifinal ante el Guangzhou, también pasó por la sala de prensa y descartó que el campeón de Europa sea el favorito.

"No me gusta hablar de favoritos y menos en una final teniendo delante a River. Creo que estamos al 50% y a ganas e ilusión no nos pueden ganar", explicó.

Antes de la rueda de prensa del Barcelona hablaron con los medios el técnico de River Marcelo Gallardo y el arquero Marcelo Barovero, con la posibilidad de que Neymar y Messi no estuvieran en el once otra vez como tema principal.

"Me gustaría que jueguen los dos, para mi es un placer enfrentarnos con dos de los tres mejores futbolistas de la actualidad, así que me gustaría que estén", dijo Gallardo antes de que se le escapara que su ausencia sería "un plus" para River.

"Medirme a los mejores es lo que siempre había deseado. Es un partido único, tratar de estar a la altura, competir contra el mejor equipo del mundo y de la historia, algo muy lindo", dijo a su lado Barovero.

River contará en las gradas con el apoyo de más de 15.000 aficionados. Muchos de ellos participaron este sábado en un 'banderazo' en el Parque Yoyogi para unir fuerzas antes del gran reto.

"Tienen a los mejores futbolistas, pero nosotros un gran corazón", concluyó Gallardo este sábado.