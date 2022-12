Mi gran influencia fue Luis Carlos Galán: Alfonso Valdivieso

Valdivieso actualmente está vinculado a la actividad académica, retomando lo que hacía anteriormente en su departamento.

“Especialmente en la ciudad de Bucaramanga, estoy en el Cesa y en la EAN y adicionalmente hago parte del Consejo Superior de la Universidad industrial de Santander y participo en seminarios, especializaciones, diplomados en otras instituciones”, dijo.

Manifestó que durante toda su vida siempre ha sido cercano a su departamento y a su ciudad, pese a que las labores que ejercía lo obligaron a vivir en otro lugar.

“Siempre por la familia, el origen, todos mis ancestros están allá. Permanecí siempre vinculado y no he perdido los nexos con el departamento”, expresó.

“Me instalé en Bogotá cuando fui elegido fiscal general pero iba permanentemente a mi ciudad”, agregó.

Valdivieso reveló porque el derecho fue su elección a la hora de elegir una carrera en la universidad.

“Yo creo que la influencia fue la del propio Luis Carlos Galán, me presenté a la Nacional y pasé, pero básicamente por pragmatismo, opté por la Javeriana. Me gustó mucho el derecho pero en la práctica no terminé ejerciéndolo mucho porque rápidamente terminé vinculándome a la vida política”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.