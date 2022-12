Mi motivación es cuestión de actitud: Yolanda Rayo

obra de teatro.

Inicialmente manifestó que su carisma es cuestión de actitud ya que constantemente es una persona optimista y positiva. “Yo no puedo ser, ni inventarme lo que no tengo para ser, por eso la gente que no me cae muy bien lo siente”.

Por otro lado, la artista colombiana habló de la comedia teatral ‘Infieles’, en donde interpreta a Gabriela.

“Infieles refleja a cuatro mujeres casadas en donde se cuestionan entre ellas si son capaces de engañar a sus parejas o si están dispuestas a perdonar tal acto de deslealtad”, manifestó Rayo.

Por último, habló de su estado sentimental y afirmó que por ahora prefiere estar sola luego de salir de una ‘tusa’ que parecía interminable.

“La persona que llegue a mi vida tiene que ser talentoso, no importa físicamente como sea o la edad. Ojalá lo pueda admirar por algún talento artístico”, puntualizó.